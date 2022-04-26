От яркого солнца до дождей: прогноз погоды на 27 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 27 апреля, будет безоблачной на Юге и Востоке. Там солнце ни разу за день не скроется за облаками.
Синоптики прогнозируют в этих регионах в среднем +19...+21 градус. В то же время в Луганской области будет теплее – +20...+22 градусов.
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В Центре Украины солнце будет иногда прятаться за облаками. Однако осадков ожидать не следует. Столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.
В Киеве будет холоднее и свежее – +12…+14 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Где возможны небольшие осадки
- Во Львове;
- Ужгороде;
- Ивано-Франковск;
- Черновцах.
Воздух там будет свежим – +13…+15 градусов. В то же время на Закарпатье прогнозируют более теплую погоду - +17...+19 градусов.
На Севере Украины осадков не прогнозируют, только солнце. Столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 градусов.
Погода в городах Украины 27 апреля
Ужгород – +17...+19
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +17...+19
Одесса – +18...+20
Николаев – +19...+21
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +19...+21
Донецк – +19...+21
Луганск – +20...+22
Харьков – +17...+19
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 27 апреля / Карта Укргидрометцентра.