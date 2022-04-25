От этого зависит будущее Украины, – Зеленский поблагодарил каждого, кто не перестает бороться
25 апреля 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в телеграме
Украина продолжает сражаться с российской агрессией. От силы сопротивления – во всех ее формах – напрямую зависит будущее нашего государства и нашего народа.
Владимир Зеленский поблагодарил всех граждан, которые это понимают. Об этом президент в понедельник, 25 апреля, написал на своей странице в соцсетях, обнародовав новые фотографии войны.
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Благодарен каждой и каждому, кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом,
– написал украинский лидер.
Потери России в войне против Украины
- личного состава – 21 900;
- танков – 884;
- боевых бронированных машин – 2 258;
- артиллерийских систем – 411;
- РСЗО – 149;
- средств ПВО – 69;
- самолетов – 181;
- вертолетов – 154;
- автомобильной техники – 1 566;
- кораблей/катеров – 8;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 201;
- специальной техники – 28;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
К слову – сводка Генштаба по состоянию на утро 25 апреля: смотрите видео