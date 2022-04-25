От этого зависит будущее Украины, – Зеленский поблагодарил каждого, кто не перестает бороться

Украина продолжает сражаться с российской агрессией. От силы сопротивления – во всех ее формах – напрямую зависит будущее нашего государства и нашего народа.

Владимир Зеленский поблагодарил всех граждан, которые это понимают. Об этом президент в понедельник, 25 апреля, написал на своей странице в соцсетях, обнародовав новые фотографии войны.

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Благодарен каждой и каждому, кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом,

– написал украинский лидер.

Потери России в войне против Украины

личного состава – 21 900;

танков – 884;

боевых бронированных машин – 2 258;

артиллерийских систем – 411;

РСЗО – 149;

средств ПВО – 69;

самолетов – 181;

вертолетов – 154;

автомобильной техники – 1 566;

кораблей/катеров – 8;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201;

специальной техники – 28;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

К слову – сводка Генштаба по состоянию на утро 25 апреля: смотрите видео