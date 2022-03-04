От каждого взрыва начинает трясти, – очевидица обстрела в Харькове рассказала жуткие подробности

Российские оккупанты ночью продолжали беспощадно бомбить Харьков, превращая его едва не в руины. Множество простых людей осталось без домов.

Очевидица обстрела в Харькове рассказала жуткие подробности

Очевидица обстрела в Харькове рассказала журналистам 24 канала о том, как все происходило. Она снимала квартиру в одном из районов города, где даже нет ни одного военного объекта. Но в ее двор прилетела вражеская ракета.

Внимание Россия продолжает бомбить Харьков, превращая его в Грозный, – Арестович

"Было очень страшно", – со слезами на глазах призналась она.

После этого все изменилось – женщина даже начала заикаться, хотя раньше этого не было. Даже возникли проблемы со слухом.

Не могла выбраться из квартиры

Она даже не может вспомнить, в какое время это произошло, поскольку перестала ориентироваться во времени в последние дни. Вспоминает только, что начало очень сильно трясти дом. От взрывов начала осыпаться штукатурка. От мощной волны выбилось окно.

Затем в окне я увидела много огня и как взрывается рынок Барабашово (самый большой в Украине – 24 канал),

– рассказала она.

Уже в панике она принялась собираться, искать документы. Но не могла сразу покинуть квартиру.

"У меня горел коридор и была заблокирована дверь. Я не могла выбраться. Было много дыма, нечем было дышать", – вспоминает женщина.

Небезразличные соседи, которые выбежали раньше, услышали ее крики из окна, и начали тушить огонь просто бутылками воды.

"Я видела только двух соседей, больше никого не видела, а они там точно были. Я знаю. Я с ними общалась за день до этого. Мы вместе прятались в коридорах – там толстые стены", – добавила пострадавшая от вражеских обстрелов.

Сейчас от каждого взрыва, который я слышу, меня начинает очень сильно трясти изнутри. Я не могу успокоиться,

– поделилась она.

Ее дом теперь почти полностью разрушен с 8 по 12 этаж.

О россиянах

"Это просто животные, которые врут, что мы сами себя бомбим и должны были сдаться с самого начала. Какого черта мы должны сдаваться? Это наша страна, а они сюда пришли. Их никто не звал. Я не понимаю, за что..."

Разрушенный дом в Харькове / Фото 24 канала, Анна Черненко

Последствия взрывов / Фото 24 канала, Анна Черненко

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!