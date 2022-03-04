Очевидиця обстрілу у Харкові розповіла моторошні подробиці

Очевидиця обстрілу в Харкові розповіла журналістам 24 каналу про те, як усе відбувалось. Вона винаймала квартиру в одному з районів міста, де навіть немає жодного військового об'єкта. Але її двір прилетіла ворожа ракета.

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"Було дуже страшно", – зі сльозами на очах зізналась вона.

Після цього все змінилось – жінка навіть почала заїкатися, хоча раніше такого не було. Навіть з'явилися проблеми зі слухом.

Не могла вибратися з квартири

Вона навіть не може навіть пригадати, о котрій годині це сталося, оскільки перестала орієнтуватися в часі останні дні. Згадує лише, що почало дуже сильно трусити будинок. Від вибухів почала осипатися штукатурка. Від потужної хвилі вибилось вікно.

Потім у вікні я побачила багато вогню і як вибухає ринок Барабашово (найбільший в Україні – 24 канал),

– розповіла вона.

Уже в паніці вона почала збиратися, шукати документи. Але не могла одразу покинути квартиру.

"У мене горів коридор і були заблоковані двері. Я не могла вибратися. Було багато диму, нічим було дихати", – згадує жінка.

Небайдужі сусіди, які вибігли раніше, почули її крики з вікна, і почали гасити вогонь просто пляшками води.

"Я бачила тільки двох сусідів, більше нікого не бачила, а вони там точно були. Я знаю. Я з ними спілкувалась за день до цього. Ми разом ховалися в коридорах – там товсті стіни", – додала постраждала від ворожих обстрілів.

Зараз від кожного вибуху, який я чую, мене починає дуже сильно трусити зсередини. Я не можу заспокоїтись,

– поділилась вона.

Її дім тепер майже повністю зруйновано з 8 по 12 поверхи.

Про росіян

"Це просто тварини, які брешуть, що ми самі себе бомбимо і повинні були здатися з самого початку. Якого біса ми повинні здаватися? Це наша країна, а вони сюди прийшли. Їх ніхто не кликав. Я не розумію, за що..."



Зруйнований будинок у Харкові / Фото 24 каналу, Анна Черненко



Наслідки вибухів / Фото 24 каналу, Анна Черненко

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