Выживание России зависит не от того, как завершится война: что сейчас важнее всего для Путина

В течение последних 10 лет Москва предприняла много мер, чтобы связать себя с Китаем. Поэтому уже сейчас вопрос выживания России значительно больше зависит от партнерства с Китаем, чем от результатов войны в Украине.

В частности, Москва отказалась от западных технологических продуктов, платежных систем, в то же время ввела китайские аналоги. Они могут быть худшего качества, но это не конкуренция качества технологических продуктов, а политический вопрос, сказал 24 Каналу глава Центра политических студий Ярослав Божко.

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От чего будет зависеть стратегия США в отношении России

Рано или поздно Трамп встретится с Путиным. Однако не для того, чтобы говорить только о войне России против Украины – это более мелкие вопросы. Трампа прежде всего интересует роль России в глобальном противостоянии США с Китаем.

Он хочет воочию убедиться, что Путин – это его враг в этом противостоянии. Возможно, война в Украине не наносит США столько проблем, чтобы это было политически ощутимо для Трампа, поэтому он хочет увеличить в этой истории роль европейских партнеров, а американские силы перенаправить на противостояние с Китаем,

– сказал Божко.

По его словам, от того, будет ли дальше Путин с Си Цзиньпином в глобальном смысле, зависит дальнейшая стратегия США в отношении России, включая действия Вашингтона по поддержке Украины.

Мы пока не имеем никаких аргументов, чтобы утверждать, что Россия собирается бросить Китай. Ведь Пекин – это максимально удобный партнер для Москвы,

– отметил глава Центра политических студий.

Несмотря на это, Трамп верит, что сможет как-то склонить Путина к нейтралитету. Например, чтобы Москва не продавала в Китай критические ресурсы российского происхождения, от которых Пекин зависим.

В то же время Россия встраивается в китайскую систему именно для того, чтобы США не могли каким-то образом повлиять на нее. Как заметил Божко, когда в Вашингтоне это поймут, то будет совсем другой разговор с Россией, как с союзником Китая, то есть с врагом, а не как с государством, чью позицию следует каким-то образом изменить на более нейтральную.

Это такие макроявления, которые не сильно меняются от того, кто в Белом доме. Отношение США к России полностью определяет отношение Кремля к Китаю,

– добавил Божко.

К слову, глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию в 2025 году.