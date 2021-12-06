Отмечу одну значимую особенность этого противостояния – никогда ранее Ринат Ахметов не вступал в открытый конфликт с действующим главой государства. Но теперь это произошло, что только подчеркивает беспрецедентный характер нынешних событий.

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На что рассчитывает Ахметов

Конечно, его потенциальная задача-максимум (хотя бы с точки зрения логики политического противостояния) – отстранение оппонента от власти. Но президентские полномочия Владимира Зеленского завершаются только в 2024 г. И он еще с высокой вероятностью попытается переизбраться на пост Президента Украины.

Досрочно отстранить Президента Украины от власти можно только через процедуру импичмента. Но она у нас настолько сложна, что реализовать ее на практике практически невозможно. И пока глава государства сохраняет фактическое большинство в парламенте (даже с помощью ситуативных союзников), оппозиция не может даже инициировать процедуру импичмента (для этого требуется простое большинство), не то что довести ее до практического результата (для этого требуется три четверти от конституционного состава Верховной Рады).

В оппозиции долгое время надеялись, что Владимир Зеленский сам уйдет с должности Президента, столкнувшись с грузом тяжелейших проблем. Но оппоненты Владимира Александровича явно его недооценили. Наш нынешний Президент самолюбив и упрям. Он не хочет уходить проигравшим. И очевидно, что по собственной воле и просто так он не уйдет.

Президент может досрочно утратить власть в результате острого политического кризиса. В нашей новейшей истории было два таких прецедента. В 1994 г. Леонид Кравчук согласился на досрочные президентские выборы, думая, что их выиграет, но в итоге проиграл. В феврале 2014 г. Виктор Янукович бежал из Украины.

Важно Война Ахметова и Зеленского: кто изменил счет в свою пользу

Оба этих сценария пытаются примерять и на Владимира Зеленского. С весны текущего года ему публично советуют пойти на досрочные президентские выборы, пока он еще лидирует в рейтинговой гонке (или прогнозируют такой сценарий). Но маловероятно, что сейчас, когда рейтинги Президента опять снижаются, он пойдет на такой сценарий.

Попытки спровоцировать новый Майдан мы наблюдаем регулярно (в том числе и совсем недавно), но пока безуспешно. И надо понимать, что настоящие Майданы – это не политтехнология, которую можно искусственно запустить и регулировать в нужном направлении.

Это массовое политическое движение, которое порождается объективными политическими факторами и мощными эмоциональными раздражителями. Здесь также надо иметь в виду, что любой настоящий массовый Майдан – это стихия, которая может привести к неоднозначным последствиям. Мы это увидели в 2014 г., а Ринат Леонидович прочувствовал на своем собственном горьком опыте, много потеряв в тот драматический период, в том числе вынужден был бежать из родного Донецка.

Задача-минимум для Ахметова – максимально ослабить (рейтингово и политически) Президента Зеленского, расшатать, а при возможности и разрушить пропрезидентское большинство в Верховной Раде. Эффективная реализация этой задачи позволит не допустить переизбрания Владимира Зеленского на второй президентский срок. А если возникнут благоприятные возможности, то можно попытаться выйти на досрочные парламентские выборы или на переформатирование парламентского большинства. Однако отмечу в этой связи, что сценарий досрочных парламентских выборов представляется маловероятным, а переформатирование парламентского большинства в интересах Ахметова и оппозиции – почти невозможным. И вот почему.

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Распустить парламент может только Президент. Но это его право, а не обязанность. К тому же юридически моно-большинству пока ничего не угрожает (во фракции "Слуга народа" – 242 депутата, а для парламентского большинства необходимо минимум 226 депутатов). Даже если голосов внутри фракции большинства де-факто не хватает, то есть неофициальные союзники – две депутатские группы ("Доверие" и "За будущее") и несколько внефракционных депутатов. В случае досрочных парламентских выборов Президент потеряет и юридическое и фактическое большинство, да еще и контроль на Кабинетом министров. Поэтому Президенту Зеленскому не выгодно проводить досрочные парламентские выборы. К слову, Петр Порошенко, когда был Президентом, постоянно блокировал возможность досрочных парламентских выборов, хотя в Верховной Раде не было 226 депутатов в парламентском большинстве.

Что касается переформатирования парламентского большинства, то надо учитывать, что создать коалицию парламентского большинства могут только фракции тех партий, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду. И даже если теоретически в составе фракции "Слуга народа" не будет 226 депутатов, то новое парламентское большинство можно будет создать только с участием президентской партии. Те депутаты, которые могут выйти из состава ее парламентской фракции, не смогут участвовать в создании нового парламентского большинства, которое будет иметь право на формирование нового правительства. И выйти из состава партийной фракции могут только депутаты-мажоритарщики. Депутаты, избранные по партийному списку, в случае выхода из своей фракции, потеряют депутатский мандат. Это также ограничивает возможности для юридического подрыва нынешнего моно-большинства.

Выбор оружия

Главные инструменты, которыми располагает в этом противостоянии богатейший человек страны, – огромные финансовые и организационные ресурсы, критическое влияние на отдельные отрасли и территории, два популярных телеканала и ряд других масс-медиа. И это весомо, даже очень.

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Однако влияние Ахметова и его политического менеджмента на Верховную Раду ограничено. Его интересы в парламенте напрямую представляют всего несколько внефракционных депутатов (Новинский, Гриб и некоторые другие), ряд депутатов в отдельных оппозиционных фракциях. В обмен на медийную и, возможно, финансовую поддержку политический менеджмент Р.Ахметова может влиять и на отдельные оппозиционные фракции, или некоторых их представителей, в том числе и на оппозицию внутри фракции "Слуга народа". Можно даже стимулировать выход отдельных депутатов-мажоритарщиков из этой фракции.

Но главную роль в противостоянии Ахметова с Президентом Зеленским играет координация действий с другими оппонентами главы государства. А круг противников Зеленского за последние полтора года очень расширился. Поэтому в политическом противостоянии с президентской командой Р.Ахметов играет совместно с Порошенко, ОПЗЖ и многими другими критиками и оппонентами Владимира Зеленского. И в борьбе с Президентом Зеленским у "широкой олигархической коалиции" огромное преимущество в медийной сфере (прежде всего на телевидении). Есть еще и парламентская оппозиция, но ее потенциала на данный момент недостаточно для решительной атаки на Зеленского.

Под крылом Рината Леонидовича есть и собственный политический пул, правда очень разномастный – от Яценюка до Мураева и Бориса Колесникова, от Олега Ляшко до Дмитрия Гордона.

И это я еще далеко не всех перечислил. Ринат Леонидович последние 10 – 15 лет предпочитает делать одновременно много разных ставок и на разных "политических лошадей". Мы, конечно, точно не знаем, в каких именно отношениях они находятся с бизнес-политической империей Ахметова, но, как минимум, медийную поддержку от нее они получают. Это ресурс, который активно используется в телевизионной войне против Зеленского, и может быть использован на предстоящих парламентских, а также, возможно, и президентских выборах.

Планы на будущее

Ринат Леонидович наверняка рассчитывает провести в будущий состав Верховной Рады целый ряд своих игроков, которые будут участвовать в формировании нового парламентского большинства. Но в текущем политическом противостоянии этот "ахметовский пул" играет пока вспомогательную, а не решающую роль.

Огромные финансовые ресурсы можно использовать (и отчасти они уже используются) для судебной войны против президентской команды, а также для закрытой работы с отдельными людьми в госаппарате. И судебная война Ахметова с Офисом Президента, СНБО и отдельными государственными ведомствами скорее всего будет нарастать.

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Все перечисленные выше инструменты можно использовать для постепенного ослабления Президента Зеленского. Но их недостаточно для быстрой и окончательной победы над главой государства.

В борьбе с Зеленским Ахметов может использовать и свой огромный экономический ресурс. Можно привезти в Киев шахтеров и других работников своих предприятий. Можно спровоцировать фронду в своих базовых регионах, в том числе и прифронтовых. Но тогда и президентская команда вынуждена будет использовать против олигарха №1 всю мощь госаппарата. В конце концов компании Ахметова могут спровоцировать энергетический и даже экономический кризис. Но такой кризис ударит не только по Зеленскому, но и по бизнесу Ахметова, и еще вопрос, кто больше пострадает. Поэтому такой сценарий слишком рискованный.

Наиболее вероятный вариант действий Ахметова против Зеленского – "стратегия удава", медленное удушение, с решающим ударом во время парламентских и президентских выборов.