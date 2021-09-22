От нас засекретили выводы экспертов, – адвокат Антоненко о деле Шеремета

Неизвестно, чем взорвали автомобиль, в котором ехал журналист Павел Шеремет. Не установили даже, каким взрывчатым веществом это сделали.

Об этом в эфире 24 канала рассказал адвокат Андрея Антоненко Дмитрий Круговой. Он критикует выводы взрывотехнической экспертизы.

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"От нас засекретили выводы экспертов, которые приезжали из США. Это работники Федерального бюро расследований. Почему-то эти материалы не открыли стороне защиты, не представили в суд", – рассказал защитник.

Он отметил, что единственные следы взрывчатого вещества – гексогена, нашли на коробке от детонатора, который был установлен во взрывном устройстве.

Что установили эксперты

Круговой рассказал, что на судебном заседании 21 сентября заявили, что для подрыва использовали мину МОН-50. Он отметил, что это продолжение манипулятивных заявлений и линий, которые выстроили еще начиная с пресловутого брифинга в 2019 году, когда у Антоненко нашли корпус от мины МОН-50, который он не скрывал.

Его открыто демонстрировали в фотоматериалах, которые Андрей использовал в своей работе. Его можно найти на фотографиях, которые размещены на страницах в фейсбуке. Зацепившись за этот корпус, начали презентовать легенду, что использывали части этой мины,

– сказал адвокат.

По его словам, на самом деле эксперты предположили, найдя втулки, в которые вкручивали детонаторы и сравнили их с втулками на мине МОН-50. Сказали, что это возможно такие же элементы.

Однако, как отметил Круговой, когда взорвали мину в ходе эксперимента с автомобилем, то его остатки собирали по окрестностям.

"Поэтому, если бы автомобиль взорвали МОП-50, то он бы разлетелся на весь квартал. Больше всего похоже, что взрыв был от безоболочного взрывного устройства. Эксперты посчитали, что там 478 граммов, но и здесь все построено на предположениях", – добавил защитник.

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