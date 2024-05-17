От НПЗ до электроподстанций: СБУ и ГУР атаковали важные цели в Крыму и на побережье Черного моря

Дроны Службы безопасности Украины и Главного управления разведки атаковали ряд объектов на территории России и временно оккупированного Крыма. Под ударом оказались морской порт, НПЗ и подстанция.

Об этом сообщают источники 24 Канала. К слову, только в одном Новороссийске местные жители насчитали более 30 взрывов, а в сети жаловались, что якобы "порт взорвали".

К теме "Более 100 БпЛА точно": в каких областях России раздавались взрывы, какие объекты подверглись атаке

Какие объекты оказались под атакой

Ночь на 17 мая была очень жаркой для российских военно-логистических объектов, расположенных в Крыму и на российском побережье Черного моря. По информации наших источников, СБУ и ГУР совместно зажгли "хлопок" в Севастопольской бухте.

Так, дроны Главного управления разведки отработали по морскому порту Новороссийска, а СБУ – по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу.