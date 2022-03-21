От обстрелов оккупантов в Киеве погибли 65 мирных жителей, в том числе четыре ребенка, – Кличко

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве в результате обстрелов оккупантов погибли 65 мирных людей. Среди них четверо – дети.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире марафона единых новостей, сообщает Официальный портал Киева. Глава города отметил, что российские войска продолжают обстреливать Киев из-за провала плана быстрого захвата.

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Кличко рассказал, что в столице по состоянию на вечер 21 марта около 300 человек пострадали от обстрелов оккупантов, в том числе 16 детей. Многие жители Киева сейчас находятся в больницах.

Агрессор хотел захватить Киев в течение 2 – 3 суток, однако ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор,

– подчеркнул Кличко.

Мэр столицы добавил, что россияне лупят по домам мирных людей от бессилия. Вместе с тем рассказывают в своей пропаганде, что воюют якобы исключительно с военными.

К слову, Кличко уверен, что все оккупанты будут вынуждены впоследствии ответить за свои варварские действия.

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