От обстрелов России погибли уже 78 украинских детей, – Зеленский в польском Сейме

Российские оккупанты продолжают подлые обстрелы мирного населения. Нелюди унесли жизни десятков украинских детей.

Оккупанты после провала наступления во всех направлениях решили опуститься еще ниже и стать террористами. Они бомбят мирные города, обстреливают гражданское население и гуманитарные коридоры.

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Россия убивает украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в польском Сейме. Он поблагодарил наших друзей за поддержку и рассказал, что творят оккупанты.

Считается, что цифра 7 приносит счастье. Именно столько соседей Бог дал Украине. Приносит ли это счастье нам? Ответ сегодня знает весь мир. А лучше других его знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов России,

– сказал украинский президент.

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