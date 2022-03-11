Окупанти після провалу наступу на всіх напрямках вирішили опуститися ще нижче та стати терористами. Вона бомбардують мирні міста, обстрілюють цивільне населення та гуманітарні коридори.

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Росія вбиває українських дітей

Президент України Володимир Зеленський виступив у польскому Сеймі. Він подякував нашим друзям за підтримку та розповів, що коять окупанти.

Вважається, що цифра 7 приносить щастя. Саме стільки сусідів Бог дав Україні. Чи приносить це щастя нам? Відповідь сьогодні знає весь світ. А краще за інших її знають 78 українських дітей, які загинули від ракет і обстрілів Росії,

– сказав український президент.

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