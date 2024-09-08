От одного из домов ничего не осталось: жуткие детали удара России по Сумах

Ночью 8 сентября российские захватчики нанесли авиационный удар по Сумах. Оккупанты убили двух человек, еще 4 – ранили, в том числе 2 детей.

В результате вражеского обстрела от одного из домов ничего не осталось. Об этом в эфире телемарафона рассказала корреспондентка Олеся Боровик, передает 24 Канал.

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Последствия удара по Сумах сегодня

Повреждены 5 домов, но от одного из них ничего не осталось. Именно в этом доме и погибли двое,

– рассказала журналистка.

Заметила, что на месте обстрела разбросаны вещи, – это все, что осталось от дома.

Пока неизвестно, это были супруги, или двое мужчин, но там выжить шансов совсем не было,

– подчеркнула Олеся Боровик.

Добавила, что в доме рядом полуразрушенная стена. Там ночевала семья. Журналистам рассказали, что чувствуют себя более-менее нормально. Впрочем, люди очень напуганы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Также в доме ночевали дети, – это двое из тех раненых, о которых говорила Сумская ОВА,

– отметила корреспондентка.

В нескольких соседних домах выбиты окна. Взрывной волной разбросало части этого разрушенного дома.

Журналистка рассказала, что на месте еще будут работать взрывотехники, ведь есть вероятность неразорвавшихся снарядов.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.