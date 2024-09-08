Внаслідок ворожого обстрілу від одного з будинків нічого не залишилося. Про це в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка Олеся Боровик, передає 24 Канал.

До теми Уночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми, є загиблі

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Наслідки удару по Сумах сьогодні

Пошкоджені 5 будинків, але від одного з них нічого не залишилося. Саме в цьому будинку й загинули двоє,

– розповіла журналістка.

Зауважила, що на місці обстрілу розкидані речі, – це все, що залишилося від будинку.

Поки невідомо, це було подружжя, чи двоє чоловіків, але там вижити шансів зовсім не було,

– наголосила Олеся Боровик.

Додала, що в будинку поруч напівзруйнована стіна. Там ночувала родина. Журналістам розповіли, що почуваються більш-менш нормально. Втім, люди дуже налякані. Постраждалим надали медичну допомогу.

Також у будинку ночували діти, – це двоє з тих поранених, про які говорила Сумська ОВА,

– зазначила кореспондентка.

У кількох сусідніх будинках вибиті вікна. Вибуховою хвилею порозкидало частини цього зруйнованого дому.

Журналістка розповіла, що на місці ще будуть працювати вибухотехніки, адже є ймовірність нерозірваних снарядів.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.