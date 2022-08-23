От партизан он сбегал в москву, – военный объяснил, почему пушилин лжет о "покушении"

В Донецке якобы произошло покушение на главу террористов дениса пушилина. Не стоит ему верить, ведь в 2014 году партизаны в центре города расстреляли его помощника, он это видел своими глазами и скрылся в москве.

Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он также отметил, что если в этот раз было настоящее покушение на пушилина – он вряд ли бы вышел на связь.

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Его "смыло" из Донецка, он несколько месяцев сидел в Москве, а после убийства помощника убили и его охрану,

– говорит Роман Свитан.

По словам военного, если пушилин вышел с заявлением о нападении на себя, то, вероятнее всего, это была постановка.

Детальнее о "покушении" на пушилина: смотрите видео

Напомним, оккупационные власти и пропагандисты заявили о прямом попадании в здание "администрации" главаря квазиреспублики "днр" дениса пушилина в центре Донецка.

В то же время российские СМИ пишут со ссылкой на источники, что сам пушилин в результате удара не пострадал и "находится в безопасном месте". Невредимый террорист даже записал видеообращение на фоне разрушенного здания.

По данным украинской разведки, пушилин конфликтует с одним из "депутатов" местной элиты из-за финансов. Таким образом, псевдоруководителю квазиреспублики передали "привет".