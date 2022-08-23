Про це 24 каналу розповів полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Він також зазначив, що якщо цього разу, був справжній замах на пушиліна – він навряд вийшов би на зв’язок.

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Його "змило" із Донецька, він кілька місяців сидів у москві, а після вбивства помічника, вбили і його охорону,

– каже Роман Світан.

За словами військового, якщо пушилін вийшов із заявою про напад на себе, то найімовірніше – це була постановка.

Детальніше про "замах" на пушиліна: дивіться відео

Нагадаємо, окупаційна влада та пропагандисти заявили про пряме влучання в будівлю "адміністрації" ватажка квазіреспубліки "днр" дениса пушиліна, що в центрі Донецька.

Водночас російські ЗМІ пишуть з посиланням на джерела, що сам Пушилін унаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці". Неушкоджений терорист навіть записав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.

За даними української розвідки, пушилін конфліктує з одним з "депутатів" місцевої еліти через фінанси. Тож у такий спосіб псевдоочільнику квазіреспубліки передали "привіт".