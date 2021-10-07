От первого номера партии до предателя: как Разумков провел 770 дней на посту спикера

От первого номера партии до предателя, которому нет места в команде. За 2 года Дмитрий Разумков прошел путь от близкого соратника президента, который ходил на эфиры, доносил позицию будущей фракции и вел съезды партии, до полной утраты доверия.

Привел в команду политтехнолога, сына политика и бывшего члена "Партии регионов" Дмитрия Разумкова нынешний глава СБУ, а тогда еще просто друг будущего президента Иван Баканов. За несколько месяцев до старта кампании.

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Как объяснял сам Разумков, их познакомили общие друзья. "Получилось так, что после этого у меня состоялась встреча с президентом, в то время еще с кандидатом будущим в президенты. И через 2 дня я вышел на работу", – добавил он.

Между Разумковым и Зеленским была договоренность

В СМИ предполагали, якобы между Разумковым и Зеленским была договоренность относительно спикерского кресла. Сначала главе Верховной Рады удавалось отстаивать позицию "Слуги народа".

Даже было "слово-пароль", которым Разумков призывал монобольшинство правильно голосовать за важные для партии законопроекты. Впрочем, еще в 2020 году отношения начали ухудшаться. Разумков подчеркивал то, что он не идет против регламента, не проталкивая важные для "Слуги народа" законопроекты.

Однако в команде заподозрили другое. Президента же разозлило, что его первый номер тайно начал строить потенциальную карьеру отдельно от "Слуги народа", заручаясь поддержкой олигархов.

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Разумков также не голосовал на заседании Совета нацбезопасности и обороны за внедрение санкций против каналов "112-Украина", NewsOne и ZIK. С замечаниями глава Верховной Рады поддержал санкции против кума Владимира Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Разумков не вынес на рассмотрение правительства президентский закон

Якобы на Банковой лопнуло терпение, когда Разумков отправил президентский законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вместо того, чтобы вынести в зал.

Если мы боремся с олигархами, подпишите закон, все очень просто. Если не подписываете, ищите другую команду,

– заявил Владимир Зеленский.

Так что либо случайность, либо предусмотрительный, не слишком приятный подарок – что "слуги народа" уволили главу Верховной Рады Разумкова за день до празднования его 38-летия. Таким образом 770 дней Дмитрий Разумков продержался на должности.