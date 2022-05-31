От Путина ушел влиятельный советник, работавший с ним с 2000 года – СМИ
Источник:Reuters
Российский диктатор остался без советника, работавшего с ним в течение 22 лет. Речь идет о зяте Борисе Ельцине.
Валентин Юмашев женат на дочери Ельцина. Об уходе с должности сообщила первая заместительница исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень и еще один источник.
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Зять Ельцина ушел с должности советника Путина
Валентин Юмашев, зять бывшего российского лидера Бориса Ельцина, который помог Владимиру Путину прийти к власти, покинул свой пост советника Кремля,
– говорится в сообщении.
Юмашев является членом попечительского совета "Ельцин-центра", поэтому Людмила Телень сообщила, что зять Ельцина уволился еще в апреле. По причинам ухода сказала только: "Это была его инициатива". Анонимный собеседник издания эту информацию подтвердил.
Зато у Путина запрос журналистов проигнорировали. Его спикер Дмитрий Песков не ответил на звонки.
Зять Ельцина 22 года работал с диктатором
По данным издания Валентин Юмашев в 1997 – 1998 годах во время правления тестя Бориса Ельцина был главой администрации президента России.
Предварительно СМИ писали, что Юмашев способствовал тому, чтобы Путина назначили премьером России. На дочери Бориса Ельцина Татьяной эксрадник Путина женился в 2002 году.
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