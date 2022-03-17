От результатов российско-украинской войны зависит, какой будет Европа, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сейчас украинский народ защищает весь цивилизованный мир.

Залужный отметил, что от результатов российско-украинской войны зависит, какой будет Европа.

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По словам главнокомандующего ВСУ, война России против Украины – это борьба за свободу и справедливость, мир и будущее, невинных людей и нашу государственность.

От результатов российско-украинской войны зависит какой будет Европа – демократической или авторитарной, и то, каким будет мир – местом, где действует сила права или право силы,

– подчеркнул он.

Залужный пояснил, что в ответах на эти вопросы заключается ключ к пониманию нашей стойкости. Мы сильны, потому что мы сознательны своей роли в мире, добавил он.

Заметим, что Украина сейчас – это единственное, что сдерживает агрессию Путина, которая может распространиться по Европе. Пока наши защитники и защитницы сражаются на фронте, украинские дипломаты борются в дипломатическом пространстве, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности.

Мир призывает Россию остановить агрессию против Украины

Международный суд ООН в Гааге 16 марта принял решение о введении временных мер в отношении России по делу геноцида в Украине.

Как пояснили в телеграм-канале Госспецсвязи, там обязали Россию немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины 24 февраля.

Кроме того, оккупант должен обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролируются Россией, не предпринимали шагов по продолжению военных действий.

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