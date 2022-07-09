От российских ракет не защищает: Резников объяснил, почему "Железный купол" не подходит Украине

Алексей Резников объяснил, почему Украине не подойдет "Железный купол". Министр пояснил, что он не защищает от того типа ракет, которыми приносит россия.

Соответствующее заявление Министр обороны Украины сделал во время бизнес-конференции на платформе Forbes. Об этом Резников сказал 9 июля – на 136-й день войны, которую россия начала против Украины.

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Резников объяснил, почему Украине не подходит "Железный купол"

Алексей Резников пояснил, что "Железный купол" не защищает на 100%. Кроме того, министр был в Израиле и общался с их производителями, государственными предприятиями.

"Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле и есть в Чехии и США,

– заверил министр.

Добавил, что именно поэтому нам нужно развивать свою систему противовоздушной и противоракетной обороны или получать, в том числе, наших партнеров.

Что этому предшествовало

Украина с начала полномасштабного нападения России начала говорить миру о необходимости закрыть небо над нашим государством. В частности, для того, чтобы российские ракеты не попадали по жилым кварталам и не убивали мирных людей и не уничтожали объекты инфраструктуры.

В начале июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев хочет приобрести систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Следует вспомнить, что до сих пор Израиль решил оказывать Украине чисто гуманитарную помощь и не снабжать оружием. Вероятно, страна опасается реакции россии.

Ранее Алексей Арестович также объяснял, что "Железный купол" нам не подойдет. Нам нужно более универсальное оружие, которое поможет намного лучше.

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