От рук оккупантов в Украине погибли уже 165 детей, более 2 сотен – ранены

5 апреля 2022 , 08:59
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Источник:

Офис генпрокурора

Число погибших детей из-за вооруженной агрессии России увеличивается. Уже есть по меньшей мере 165 жертв.

Так, по состоянию на утро 5 апреля 165 детей погибли, а 266 – получили ранения различной степени тяжести.

Важно За время войны Украину покинули 2 миллиона детей, – ООН

На самом деле цифры еще более трагичны

Так, цифры не окончательные, поскольку статистику пока не могут установить в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Например, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • в Киевской – 77,
  • Донецкой – 78,
  • Харьковской – 61,
  • Черниговской – 49,
  • Николаевский – 35,
  • Луганской – 31,
  • Запорожской – 22,
  • Херсонской – 29,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15,
  • Киеве – 16.

Циничные убийства детей

  • 4 апреля россияне обстреляли Николаев, погиб ребенок.
  • Во время оккупации Ворзеля Киевской области оккупанты бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина. Затем открыли огонь. Ребенок погиб на месте, а мать – через 2 дня в том же подвале.
  • Также в Буче в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов захватчики повредили 869 учреждений образования, 83 из них полностью разрушены.

Важно – в Буче множество расстрелянных авто с надписью "дети":

 

Автор: Ольга Музика