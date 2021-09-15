Взорвался автомобиль Nissan. Это произошло около 09:00 напротив больницы №16. По словам очевидцев, в машине был человек. СМИ пишут, что он погиб.

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Пожар ликвидировали

На место происшествия сразу прибыли чрезвычайники и полиция. К 9:25 пожар удалось ликвидировать, сообщает "Информатор". Место происшествия оградили для безопасности, поскольку причина взрыва неизвестна. Вблизи авто припаркованы и другие машины. Пока непонятно, получили ли они повреждения.

Подробности выясняются.

В Днепре в сентябре уже был взрыв в авто

В Соборном районе Днепра 2 сентября произошел взрыв в салоне автомобиля. Один человек получил травмы. Водителя госпитализировали, но его жизни ничего не угрожало. Впоследствии в салоне нашли остатки гранаты.

Что известно о подобных инцидентах