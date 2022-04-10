От войны пытались сбежать 2,2 тысячи мужчин, часть из них погибли на границе
Многие мужчины призывного возраста, несмотря на запрет покидать Украину во времена войны, пытаются уехать за границу. Большинство из них задержали, еще часть – погибла на границе.
Пограничники признались, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину они задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, которые хотели пересечь границу.
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Часть из них, с надеждой обойти ограничения военного положения, стали жертвами мошенников, которые взяли с них деньги и скрылись. Также некоторые мужчины пытались подкупить пограничников.
Другие – используют поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей. Но фальшивые бумаги пограничники тоже эффективно выявляют,
– подчеркнули в ГПСУ.
Многие нарушители пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска. Так, на днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их всех задержали.
Пограничники задержали мужчин, которые незаконно хотели выехать за границу / Фото ГПСУ
Кроме того, довольно часто правоохранители обнаруживают тела мужчин на берегах приграничных водоемов. Так же некоторые нарушители стали жертвами непогоды в Карпатах.Реальный пример! Пограничники в Мукачево освободили из снежного плена семерых человек, двое из которых из-за обморожения не могли самостоятельно передвигаться. Мужчины хотели нелегально попасть в Румынию. Их оштрафовали и начали уголовное производство.
К слову, во Львовской области задержали и объявили подозрение мужчине, который за 2100 долларов переправлял за границу мужчин призывного возраста. Следствие установило, что у него были сообщники на одном из таможенных постов Львовской таможни.