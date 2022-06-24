От Золотого и Горского ВСУ отошли на новые позиции, заявления о пленных – фейк, – Арестович

Никакого оцепления украинских войск в Луганской области нет. Наши вооруженные силы отошли от Золотого и Горского на новые позиции.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович опроверг заявления российской стороны об "окружении 2 тысяч украинских военных и пленных".

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Никаких пленных нет, никакого оцепления не было. Вышли все наши войска, насколько мне известно,

– отметил Арестович.

Главное – истощить оккупантов

Чиновник рассказал, что украинские военные организованно отошли от Горского и Золотого. По словам Арестовича, это слом определенной парадигмы. Еще с советских времен в армии были такие понятия как "погибнуть, но не отступить". Однако это неэффективно. Чиновник отметил, что наша задача – нанести удары противнику, в частности, по живой силе и технике. Нужно истощить врага и не дать ему наступать дальше.

"А каким способом мы это делаем – наступлением, обороной, контрнаступлением, отступлением, заманивая его – совершенно неважно. Важно, что враг истощается", – объяснил Арестович.

Однако он добавил, что враг активно продвигается на этом направлении, к трассе Бахмут – Лисичанск.

Какая ситуация на Донбассе

Согласно вечерней сводке Генштаба 24 июня, в районе Славянска россияне хотят наступать в направлении Довгенькое – Долина. Украинские воины отразили штурм врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулько. Кроме того, оккупанты дистанционно минируют Долину.

Захватчики бьют из артиллерии по Лисичанску, Северодонецку, Лоскутовке и Спорному. Они нанесли авиационный удар в Лисичанске и вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

ВСУ также отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии Белогоровку, Яковлевку и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

Известно, что россияне захватили Николаевку. Однако вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупантов отогнали с потерями.

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