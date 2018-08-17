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От крови убитых дельфинов на Фарерах покраснело море: фото 18+

278 Читати новину українською
От крови убитых дельфинов на Фарерах покраснело море: фото 18+
От крови убитых дельфинов на Фарерах покраснело море: фото 18+ / ВВС. Україна

С Фарерских островов опубликовали фото, на которых море стало красным от крови десятков черных дельфинов, убитых жителями островов во время подготовки к суровой зиме.

Фото традиционного "забоя дельфинов" жителями в бухте Сандавагур опубликовал 22-летний студент Кембриджского университета Алистер Уорд, передает чайт ВВС.Украина.

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Мясо черных дельфинов (гринд) и их жир – это источник пищи для 50 тысяч фарерцев в течение зимы. Поэтому местные жители охотятся на дельфинов ежегодно на протяжении веков, но ужасные фотографии каждый раз шокируют иностранцев.

Місцеві мешканці полюють на дельфінів протягом століть
Местные жители охотятся на дельфинов в течение веков

Они загнали их в бухты, тыкая веслами. Когда дельфинов подогнали довольно близко, целый городок бросился на них и начал резать. Даже дети подключились, натягивали веревки и прыгали на туши,
– рассказал студент Уорд.

Жители островов считают китобойный промысел деятельностью общины доступной для всех. По их словам, она регулируется национальными законами и организована так, чтобы киты страдали меньше всего.

​Від крові дельфінів на Фарерах почервоніло море
От крови дельфинов на Фарерах покраснело море

Однако Алистер Уорд сказал, что его ошеломили методы убийства гринд.

Визг дельфинов был ужасный. Они привязали крючки к веревкам, закрепили их в дыхательных отверстиях животных, чтобы вытащить их, а потом резали гринд ножами. Дельфины умерли не гуманный способ, – подчеркнул студент.

До забою дельфінів підключилися навіть діти
К забою дельфинов подключились даже дети

Отметим, что Фарерские острова расположены в северной части Атлантического океана между Норвегией и Исландией и состоят из 18 крошечных островов.

Теги: Жертвы мир животных
Источник: 24 канал
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