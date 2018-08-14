С оружием и навеселе: на Черкасщине начался сезон охоты на диких пернатых

За два дня патрульные проверили около полусотни судов на Черкащине и составили почти десяток протоколов на пьяных охотников. Места, где разрешено стрелять пернатую дичь, под надзором патрульной полиции, Укртрансбезопасности и охранников охотничьих угодий будут открыты до ноября.

Контролировать соблюдение правил охоты на Днепре выехали патрульные. С 11 августа на Черкащине можно стрелять в диких пернатых. Правда, в специальных местах. И только в среду и выходные. Инспекторы проверяли, или охотники имеют все необходимые документы на водный транспорт и соблюдают ли правила перевозки оружия.

Читайте также: В Николаеве на пляже массово погибла рыба: экологическое бедствие сняли на фото

Желающих поохотиться на уток на Днепре хватает. В первые дни патрульные проинспектировали несколько десятков судов. Кроме документов, проверяли и соблюдение безопасности пассажиров лодок.

Проблем с документами и снаряжением у охотников не нашли. Возникла другая проблема – немало охотников были нетрезвыми.

Мы с вами обойдемся устным замечанием за нарушение правил охоты. Вы имеете больше, чем два промилле, что является нарушением правил передвижения на маломерных лодках. На вас будет составлен проткол,

– сказал одной группе охотников правоохранитель.

Вскоре остановили еще одну лодку. Нарушителей буксировали к берегу.

Вы находитесь с явными признаками алкогольного опьянения. Я отстраняю вас от вождения транспортного судна,

– обратился полицейский к другим охотникам навеселе.

Всего за первые два дня патрульные составили десяток протоколов на нетрезвых лодочников. Штраф за это — 2,5 тысячи гривен.

Выявлено больше всего таких правонарушений: управление в состоянии алкогольного опьянения. Нарушений правил охоты существенных не было, хотя было сделано несколько замечаний относительно нарушений правил охоты,

– прокомментировал заместитель команда роты батальона УПП в Черкасской области Ярослав Горовенко.

Сезон на пернатых продлится до конца ноября.