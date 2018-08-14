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Зі зброєю та напідпитку: на Черкащині розпочався сезон полювання на диких пернатих

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За два дні патрульні перевірили близько півсотні суден на Черкащині та склали майже десяток протоколів на п’яних мисливців. Місця, де дозволено стріляти пернату дичину, під наглядом патрульної поліції, Укртрансбезпеки та охоронців мисливських угідь будуть відкриті до листопада.

Контролювати дотримання правил полювання на Дніпрі виїхали патрульні. З 11 серпня на Черкащині можна стріляти у диких пернатих. Щоправда, у спеціальних місцях. І лише у середу та вихідні. Інспектори перевіряли, чи мають мисливці усі необхідні документи на водний транспорт та чи дотримуються правила перевезення зброї.

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Охочих вполювати качок на Дніпрі не бракує. У перші дні патрульні проінспектували декілька десятків суден. Крім документів, перевіряли і дотримання безпеки пасажирів човнів.

Проблем із документами та спорядженням у мисливців не знайшли. Виникла інша проблема – чимало мисливців були нетверезими.

Ми з вами обійдемось усним зауваженням за порушення правил полювання. Ви маєте більше, ніж два промілле, що є порушенням правил пересування на маломірних човнах. На вас буде складено проткол,
– сказав одній групі мисливців правоохоронець. 

Невдовзі зупинили ще однин човен. Порушників буксирували до берега.

Ви перебуваєте з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Я відстороняю вас від водіння транспортного судна,
– звернувся поліцейських до інших мисливців напідпитку. 

Загалом за перші два дні патрульні склали десяток протоколів на нетверезих човнярів. Штраф за це — 2,5 тисячі гривень.

Виявлено найбільше таких парвоопорушень: керування у стані алкогольного сп’яніння. Порушень правил полювання суттєвих не було, хоча було зроблено кілька зауваження стосовно порушень правил полювання,
– прокоментував заступник команда роти батальйону УПП у Черкаській області Ярослав Горовенко. 

Сезон на пернатих триватиме до кінця листопада.

Теги: Новини України Новини Черкас світ тварин
Джерело: 24 канал
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