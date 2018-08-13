У Миколаєві на пляжі масово загинула риба: екологічне лихо зняли на фото

В понеділок, 13 серпня, в Миколаєві на міському пляжі "Стрілка" в акваторії річки Південний Буг виявили масову загибель риби, зокрема, бичка.

Про це у Facebook повідомив Миколаївський рибоохоронний патруль.

Там уточнили, що на площі 105 квадратних метрів пляжу було виявлено 1740 екземплярів загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Тобто, на кожен квадратних метр припадало по 16 загиблих рибин.

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Працівники рибоохоронного патруля спільно з працівниками Держпродспоживслужби відібрали для аналізу проби води з річки, на березі якої було виявлено факт загибелі риби.

Причини загибелі бичка встановлюються. Фахівці припускають, що швидше за все, такою причиною став сірководень, рівень якого у воді внаслідок діяльності людини останнім часом значно збільшився.

Зазначимо, що 2018 рік є маловодним для місцевих водойм, через що підвищується солоність води.