Від крові вбитих дельфінів на Фарерах почервоніло море: фото 18+

З Фарерських островів опублікували фото, на яких море стало червоним від крові десятків чорних дельфінів, вбитих мешканцями островів під час підготовки до суворої зими.

Фото традиційного "забою дельфінів" мешканцями в бухті Сандавагур опублікував 22-річний студент Кембриджського університету Алістер Уорд, передає чайт ВВС.Україна.

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М'ясо чорних дельфінів (гринд) та їхній жир – це джерело їжі для 50 тисяч фарерців протягом зими. Тому місцеві мешканці полюють на дельфінів щороку протягом століть, але жахливі фотографії щоразу шокують іноземців.



Місцеві мешканці полюють на дельфінів протягом століть

Вони загнали їх до бухти, тикаючи веслами. Коли дельфінів підігнали досить близько, ціле містечко кинулося на них і почало різати. Навіть діти підключилися, натягували мотузки і стрибали на туші,

– розповів студент Уорд.

Мешканці островів вважають китобійний промисел діяльністю громади доступною для всіх. За їхніми словами, вона регулюється національними законами та організована так, аби кити страждали найменше.



Від крові дельфінів на Фарерах почервоніло море

Проте Алістер Уорд сказав, що його приголомшили методи вбивства гринд.

Вереск дельфінів був жахливий. Вони прив'язали гачки до мотузок, закріпили їх в дихальних отворах тварин, щоб витягти їх, а потім різали гринд ножами. Дельфіни померли не в гуманний спосіб, – наголосив студент.



До забою дельфінів підключилися навіть діти

Зазначимо, що Фарерські острови розташовані в північній частині Атлантики між Норвегією та Ісландією і складаються з 18 крихітних островів.