Отбирали телефоны и загоняли в подвалы: как оккупанты издевались над гражданскими на Харьковщине

Харьковская область остается временно оккупированной на 20%. Украинские защитники, освобождая территорию, фиксируют военные преступления против мирных жителей.

В частности, многие гражданские были найдены на улице расстрелянными. Об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказал начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев.

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Военные преступления в Харьковской области

В Русской Лозовой и Питомнике Харьковской области жители застали российские войска в 5:00 утра. Поэтому у них не было возможности покинуть территорию – оккупанты сразу же отрезали путь в Харьков. Местные оказались в осаде без еды, воды, электроэнергии на два месяца.

По словам Немичева, жители рассказали, что российские солдаты загоняли людей в подвалы и отбирали телефоны. Кроме того, людям запретили передвигаться на собственных автомобилях.

Их выбивали в Белгород, что в России. Предлагали едва ли не каждый день туда ехать. Над людьми издевались. Там очень много случаев насилия, допросов. Много гражданских людей просто расстреляли на улицах. Это те же россияне, которые были в Буче и других регионах. Менталитет у них один, и работают они по своим конспектам,

– заметил он.

Начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев / Фото Алины Туришин, 24 канал

Немичев подчеркнул, что в Харькове и области продолжаются бои. На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании позиций, которые им удалось захватить раньше.

На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Поэтому возвращаться в город еще опасно. Защитник призвал всех харьковчан подождать с приездом, а также соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами сирены.

Добавим, что 26 мая российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 километров, и систем залпового огня.

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