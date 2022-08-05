Игра на стороне россии и упреки в войне в Украине: почему Amnesty International попала в скандал

4 августа 2022 года Amnesty International обнародовала отчет о своем исследовании военных действий в Украине. В нем организация прямо обвинила Украину в нарушении правил и обычаев войны.

Этот отчет мгновенно взяла на вооружение российская пропаганда. 24 канал рассказывает – что вообще происходит и в чем заключается "зрада".

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Что такое Amnesty International Большая и влиятельная международная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. В 1977 году Amnesty International получила Нобелевскую премию мира, ее члены активно боролись против СССР, нарушающего права человека. В 2022 году сайт организации официально заблокирован в россии из-за информации о преступлениях российской армии в Украине.

Скандальный отчет

4 августа 2022 года Amnesty International выпустила пресс-релиз об итогах своего исследования отдельных военных действий в Украине. И хотя в нем говорится, что россия активно совершает военные преступления в Украине и отвечает за большинство из них, авторы отчета также положили вину и на Украину.

Украинские военные поставили под угрозу украинское гражданское население, создав базы и используя системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, поскольку они стремились отразить российское вторжение. Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, поскольку она превратила гражданские объекты в военные объекты. российские удары, последовавшие в населенных районах, убили гражданских лиц и разрушили гражданскую инфраструктуру,

– генсек Amnesty International Аньес Калламар обвинил Украину во всех смертных грехах.

Более того, форма пресс-релиза построена таким образом, что должна сложиться впечатлением, будто Украина несет полную ответственность абсолютно за все. При этом авторы откровенно манипулируют: они признают, что речь идет о частных случаях, но все равно делают большие обобщения. Создатели документа должны осознавать, что большинство не будет вчитываться в детали и сделает выводы, к которым их подталкивают.

Кто готовил отчет

Фактически это звучит так: "ОК мы знаем о преступлениях россиян в Изюме, Мариуполе, Буче и других городах, но есть несколько фактов… И эти факты мы выставим напоказ таким образом, что российские преступления окажутся в тени".

В Украине многие годы действует местное подразделение Amnesty International. Его руководитель Оксана Покальчук сразу открестилась от скандального отчета и заявила, что его авторы – так называемая "отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International".

На русскоязычной и украиноязычной страницах организации есть несколько других расследований Amnesty International о российских преступлениях в Украине, однако, не размещен скандальный отчет. Это подтверждает слова Покальчук и указывает, что отчет был продуктом самодеятельности "туристов" из головного офиса.

Является ли Amnesty International истиной в последней инстанции

Нет, с 2014 года Amnesty International стала фигурантом многих "зашкваров". В частности, некоторые отчеты организации о войне на Донбассе были откровенно пророссийскими.

Впрочем, имелись и объективные исследования. В частности, правозащитники организации одними из первых уже летом 2014 года подтвердили, что война на Донбассе является международным конфликтом, инспирированным россией, а вовсе не гражданской войной. Эксперты организации представили факты того, что россия ведет обстрел Украины со своей территории. Через несколько месяцев Amnesty International уже возлагала на ВСУ вину за смерть гражданских на Донбассе и внесудебные казни.

Почему так происходит

Amnesty International – не централизованная структура, а достаточно "анархическая", ее члены могут преследовать собственные цели, обладать определенными симпатиями, а также быть под чьим-то влиянием. К сожалению, некоторые могут использовать уважаемый бренд в собственных целях.

Также среди членов организации Amnesty International многие идеалисты, находящиеся в собственном "идеальном мире", обычно не понимают обстоятельств и событий, ведь находятся за тысячи километров или живут согласно собственной картине мира. К сожалению, в ней украинская армия почему-то не имеет права защищать свою землю и своих граждан от геноцида, который развязала россия.

Отметим, что Amnesty International не уполномочена вести официальные расследования военных преступлений, а лишь фиксирует частные случаи в произвольном порядке. Авторы отчетов организации не могут обладать всей полнотой информации и понимать масштабы событий. Также им просто опасно находиться среди российских террористов, а если все-таки оказываются на территориях, находящихся под российской оккупацией, не имеют полного доступа.

Какие последствия

Amnesty International – влиятельная организация, а поэтому, к сожалению, такой демарш будет иметь большой резонанс в мире. Следствием этого может быть большой репутационный удар по Украине и ее защитникам. Именно этого добивается россия, которая после серии неудач активизировалась на гибридном фронте.

Реакция Украины

Именно поэтому должна быть жесткая реакция украинской власти и общества. Отчет Amnesty International уже спровоцировал негодование и огромный скандал.

Отчет прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и заявил, что цель этого вброса – создание иллюзии "фальшивого баланса между жертвой и преступником"

Такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении миру правды, а о создании ложного баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, территории. И страной, которая защищается, спасая свой народ и весь континент от этого нашествия,

– заявил Кулеба в своем видеообращении.

Глава украинского МИД призвал Amnesty International прекратить заниматься "созданием фальшивой реальности, в которой все в чем-то виноваты".

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"Займитесь сообщением правды, системной и масштабной правды о том, чем является сегодняшняя россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецке Донецкой области", – призвал министр Кулеба.

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем посту в Facebook констатировал деградацию Amnesty International как организации.

Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизни своих детей, противиться действиям россии как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет,

– Алексей Резников подверг критике Amnesty International, которая сознательно или бессознательно подыгрывает российской пропаганде.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил Amnesty International называть вещи своими именами.

Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, — это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники отстаивают свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов. Сегодня россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде,

– советник ОПУ разоблачил российскую ИПСО.

Также к разоблачению манипулятивного отчета присоединились представители гражданского общества. Их стараниями доклад Amnesty International подвергся справедливой критике.

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