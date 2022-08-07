Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала скандальный отчет об ВСУ. В The Times заявили, что никакие средства уже не смогут спасти ее репутацию.

В отчете, опубликованном 4 августа, говорилось, что украинские военные якобы подвергают опасности мирных жителей. Мол, ВСУ создают базы и применяют вооружение в жилых районах, в том числе в школах и больницах.

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В Amnesty International уничтожили доверие к себе

Журналисты The Times отметили, что на этой неделе Amnesty International решительно принялась уничтожить доверие к себе, служа рупором для путинской пропаганды. Ведь, согласно Женевской конвенции, юридические обязательства по защите гражданских во время войны – это отнюдь не обвинение и очернение жертв агрессии, чем занимается организация

Неудивительно, что украинский офис организации, с которым не консультировались, осудил эти предполагаемые выводы, в то же время российское посольство в Лондоне охотно их воссоздало,

– отметили в The Times.

В издании добавили, что бойцы ВСУ базируются в гражданских районах, так как россияне именно их и атакуют. Этот метод оккупантов уже известен общественности, ведь его применяли не только в Украине, но и в Чечне и Сирии.

"Украинские силы мужественно противостоят этим захватчикам, одновременно пытаясь помочь гражданским покинуть опасные районы", – подчеркнули журналисты.

В то же время Amnesty International проигнорировала реалии военных действий и неправильно поняла содержание международного права.

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Издание напомнило примечательную историю со времен Второй мировой:

В 1945 году жители Британии узнали о лагерях смерти, созданных нацистами в оккупированной Европе.

Вдруг известная писательница-пацифистка Вера Бриттен возмутилась, что информацию об этих лагерях обнародовали, чтобы "отвлечь внимание от хаоса, вызванного в немецких городах бомбардировками союзников".

Активисты, продвигающие гуманитарные интересы, иногда могут не заметить основополагающее моральное различие между справедливым делом и злом. Случай подобной тупости показала Amnesty International, благотворительная организация по правам человека,

– отметили журналисты.

Организация проявила мягкость к агрессии и фашизму.

В The Times напомнили, что ранее Amnesty International уже унижалась перед кремлем. Организация отказалась признать российского оппозиционера алексея навального узником совести, то есть человеком, которого преследуют и часто арестуют за мирное выражение своих политических взглядов. После шквала международной критики это высказывание было отменено.

"Очевидно, Amnesty ничего не вынесла из этого фиаско. Генеральный секретарь Агнес Калламар пожаловалась, что группу раскритиковали в соцсетях, будто это она была какой-то обиженной стороной, и что ее легкомысленный фельетон об Украине имеет статус священного писания", – добавили журналисты.

Несмотря на то, что в любой серьезной неправительственной организации генеральный секретарь уже ушел бы в отставку, репутацию Amnesty International уже не спасти никакими средствами.

"Когда уважаемая гуманитарная организация Amnesty сейчас демонстрирует жалкое безразличие к гнету", – подчеркнули в The Times.

Журналисты подытожили, что проявив свою мягкость к преступности и фашизму, организация "должна иметь порядочность уйти со сцены".

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