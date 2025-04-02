2 апреля, 01:36
Более 140 боестолкновений, большинство – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 1 апреля
Основні тези
- С начала суток 1 апреля на фронте произошло 141 боестолкновение, большинство из которых – на Покровском направлении.
- Украинские силы обороны успешно отбили многочисленные атаки российских войск на разных направлениях, включая Харьковское, Лиманское, Северское и другие.
Российские войска не оставляют попыток продвинуться на фронте и продолжают атаки по всей линии боевого соприкосновения. С начала суток 1 апреля на фронте произошло 141 боевое столкновение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
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Какая ситуация на разных направлениях фронта
Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь территории. В течение суток ситуация на поле боя была такой:
- На Харьковском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.
- На Купянском направлении россияне совершили 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово. Украинские воины успешно остановили все атаки.
- На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали украинские позиции в сторону Нового, Мирного и Зеленой Долины. Силы обороны уже отбили 9 атак, еще четыре до сих пор продолжаются.
- На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. С начала суток произошло 15 боестолкновений, 12 из которых украинские защитники успешно остановили, три – продолжаются до сих пор.
- На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.
- На Торецком направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки, сейчас продолжаются два боевых столкновения.
- На Покровском направлении, с начала суток противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлиное, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений.
- На Новопавловском направлении враг совершил пять попыток прорвать оборону в районах Константинополя и Разлива. Сейчас идут три боя.
- На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Привольного и в сторону Новополя.
- На Ореховском направлении захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного, украинские защитники отбили все пять атак врага.
- На Приднепровском направлении украинские войска остановили три атаки противника.
- На Курском направлении за сутки произошло 12 боестолкновений.
На остальных направлениях оперативная обстановка особых изменений не претерпела.