Более 140 боестолкновений, большинство – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 1 апреля

Российские войска не оставляют попыток продвинуться на фронте и продолжают атаки по всей линии боевого соприкосновения. С начала суток 1 апреля на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ. Читайте также "Цена" квадратного километра: DeepState назвали, сколько штурмов надо врагу, чтобы продвигаться Какая ситуация на разных направлениях фронта Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь территории. В течение суток ситуация на поле боя была такой: На Харьковском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.



Силы обороны остановили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются. На Купянском направлении россияне совершили 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово. Украинские воины успешно остановили все атаки.



россияне совершили 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово. Украинские воины успешно остановили все атаки. На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали украинские позиции в сторону Нового, Мирного и Зеленой Долины. Силы обороны уже отбили 9 атак, еще четыре до сих пор продолжаются.



российские захватчики 13 раз атаковали украинские позиции в сторону Нового, Мирного и Зеленой Долины. Силы обороны уже отбили 9 атак, еще четыре до сих пор продолжаются. На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. С начала суток произошло 15 боестолкновений, 12 из которых украинские защитники успешно остановили, три – продолжаются до сих пор.



враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. С начала суток произошло 15 боестолкновений, 12 из которых украинские защитники успешно остановили, три – продолжаются до сих пор. На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.



Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино. На Торецком направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки, сейчас продолжаются два боевых столкновения.



украинские воины отбили 10 атак противника в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки, сейчас продолжаются два боевых столкновения. На Покровском направлении , с начала суток противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлиное, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений.



, с начала суток противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлиное, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений. На Новопавловском направлении враг совершил пять попыток прорвать оборону в районах Константинополя и Разлива. Сейчас идут три боя.



враг совершил пять попыток прорвать оборону в районах Константинополя и Разлива. Сейчас идут три боя. На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Привольного и в сторону Новополя.



захватчики пять раз атаковали вблизи Привольного и в сторону Новополя. На Ореховском направлении захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного, украинские защитники отбили все пять атак врага.



захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного, украинские защитники отбили все пять атак врага. На Приднепровском направлении украинские войска остановили три атаки противника.



украинские войска остановили три атаки противника. На Курском направлении за сутки произошло 12 боестолкновений. На остальных направлениях оперативная обстановка особых изменений не претерпела.