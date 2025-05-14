Украинские и российские войска продвигаются на фронте: анализ боев от ISW

По данным аналитиков Американского института изучения войны, российские войска и Силы обороны Украины несколько продвинулись на фронте. Оккупанты каждый раз увеличивают свои силы для компенсации потерь и усиливают численность войск.

ISW 14 мая обновил карты боевых действий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на их отчет.

Смотрите также Останавливаться не собираются: россияне сосредоточили усилия на одном направлении фронта

Ситуация на фронте в Украине 14 мая

У Курской области продолжаются боевые действия возле Теткино и Нового Пути. Россияне применяют против ВСУ дроны. Наступательных операций в Белгородской области 13 мая не было.

продолжаются боевые действия возле Теткино и Нового Пути. Россияне применяют против ВСУ дроны. Наступательных операций в Белгородской области 13 мая не было. Российские войска недавно продвинулись в Сумской области вблизи Водолаг и Беловод. Силы обороны стоят на защите и не позволяют врагу продвинуться дальше.

вблизи Водолаг и Беловод. Силы обороны стоят на защите и не позволяют врагу продвинуться дальше. Наступательные операции продолжаются в Харьковской области возле Волчанска, но не продвинулись вперед. Россияне пытались продвинуться на Купянском направлении, но не имели успехов. Сейчас оккупанты имеют целью захватить остальную Луганскую область и продвигаться в Харьковской и Донецкой областях.

возле Волчанска, но не продвинулись вперед. Россияне пытались продвинуться на Купянском направлении, но не имели успехов. Сейчас оккупанты имеют целью захватить остальную Луганскую область и продвигаться в Харьковской и Донецкой областях. 13 мая российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед. Свои действия враг сосредоточил вблизи Красного Первого, Песчаного, Новоосиново и в направлении Глушковки.

, но не продвинулись вперед. Свои действия враг сосредоточил вблизи Красного Первого, Песчаного, Новоосиново и в направлении Глушковки. Противник проводил атаки у Надежды и Зеленого Гая, Грековки и в направлении Ольговки Лиманском направлении , в частности в Редкодубе. Оккупанты также вели наступательные операции у Липового, Зеленой Долины, Колодезей, Новомихайловки и вблизи Торского. Россияне за прошедшие сутки впервые применили на этом направлении мотоциклетную технику.

, в частности в Редкодубе. Оккупанты также вели наступательные операции у Липового, Зеленой Долины, Колодезей, Новомихайловки и вблизи Торского. Россияне за прошедшие сутки впервые применили на этом направлении мотоциклетную технику. Российские войска атаковали Силы обороны на Северском направлении вблизи Григорьевки и Белогоровки, но не продвинулись вперед. Операции велись также у Часового Яра, Предтечного и Белой Горы, но враг не имел там успехов.

вблизи Григорьевки и Белогоровки, но не продвинулись вперед. Операции велись также у Часового Яра, Предтечного и Белой Горы, но враг не имел там успехов. Украинские и российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Украинские силы имеют успехи на западе Торецка. Оккупанты несколько продвинулись на северо-запад и юго-запад от города. Россияне также атаковали у Дилиевки, Дачного, Петровки, Старой Николаевки, Новополтавки, Елизаветовки, Романовки, Новооленевки, Водяного Второго и Малиновки, а также в направлении Яблоновки, Попов Яра. Возле Зари.

Карты боевых действий от военных аналитиков / Фото ISW

ВСУ остановили российские группы, состоящие из мотоциклов и легковых автомобилей. Наступательные операции России на Торецком направлении, вероятно, временно уменьшатся, ведь враг планирует накапливать там силы.

На Покровском направлении оккупанты окружили Елизаветовку и продвинулись к центральной части Мирного. Оккупанты наступали в районе населенных пунктов Луч, Миролюбовка, Мирноград, возле Новоторецкого, Лисовки, Сухого Яра, Звирово, Удачного и Котлино.

оккупанты окружили Елизаветовку и продвинулись к центральной части Мирного. Оккупанты наступали в районе населенных пунктов Луч, Миролюбовка, Мирноград, возле Новоторецкого, Лисовки, Сухого Яра, Звирово, Удачного и Котлино. Российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты вели атаки возле Новопавловки, Новосергиевки, Новоалександровки, Новониколаевки и Муравки, возле Котляровки, Троицкого и Запорожья.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты вели атаки возле Новопавловки, Новосергиевки, Новоалександровки, Новониколаевки и Муравки, возле Котляровки, Троицкого и Запорожья. 13 мая российские войска продолжили операции на Кураховском направлении , но не имели там успехов. Наступления оккупантов фиксировались вблизи Андреевки, Константинополя, Алексеевки, Разлива, Багатира, Орадного и Раздольного.

, но не имели там успехов. Наступления оккупантов фиксировались вблизи Андреевки, Константинополя, Алексеевки, Разлива, Багатира, Орадного и Раздольного. Враг недавно продвинулся в направлении Великой Новоселки . Также он наступал возле Скудного, Привольного, Свободного Поля, Комара, Веселого, Шевченко, Новоселки, Зеленого Поля и Новополя.

. Также он наступал возле Скудного, Привольного, Свободного Поля, Комара, Веселого, Шевченко, Новоселки, Зеленого Поля и Новополя. Российские войска продолжили наступление на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Противник двигался в сторону Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Павловки.

Подытожим, ISW указал, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка, а российские – в Сумской области и у Лимана, Торецка, Покровска и Большой Новоселки.