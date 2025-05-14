ISW 14 травня оновив карти бойових дій. Про це пише 24 Канал з посиланням на їхній звіт.

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Ситуація на фронті в Україні 14 травня

У Курській області тривають бойові дії біля Тьоткіно та Нового Путі. Росіяни застосовують проти ЗСУ дрони. Наступальних операцій у Бєлгородській області 13 травня не було.

тривають бойові дії біля Тьоткіно та Нового Путі. Росіяни застосовують проти ЗСУ дрони. Наступальних операцій у Бєлгородській області 13 травня не було. Російські війська нещодавно просунулися в Сумській області поблизу Водолаг та Біловод. Сили оборони стоять на захисті та не дозволяють ворогові просунутися далі.

поблизу Водолаг та Біловод. Сили оборони стоять на захисті та не дозволяють ворогові просунутися далі. Наступальні операції тривають у Харківській області біля Вовчанська, але не просунулися вперед. Росіяни намагалися просунутися на Куп'янському напрямку, але не мали успіхів. Нараз окупанти мають на меті захопити решту Луганської області та просуватися в Харківській та Донецькій областях.

біля Вовчанська, але не просунулися вперед. Росіяни намагалися просунутися на Куп'янському напрямку, але не мали успіхів. Нараз окупанти мають на меті захопити решту Луганської області та просуватися в Харківській та Донецькій областях. 13 травня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед. Свої дії ворог зосередив поблизу Красного Першого, Піщаного, Новоосинового та в напрямку Глушківки.

, але не просунулися вперед. Свої дії ворог зосередив поблизу Красного Першого, Піщаного, Новоосинового та в напрямку Глушківки. Противник проводив атаки біля Надії та Зеленого Гаю, Греківки та у напрямку Ольгівки.Йому вдалося просунутися на Лиманському напрямку , зокрема в Рідкодубі. Окупанти також вели наступальні операції біля Липового, Зеленої Долини, Колодязів, Новомихайлівки та поблизу Торського. Росіяни минулої доби вперше застосували на цьому напрямку мотоциклетну техніку.

, зокрема в Рідкодубі. Окупанти також вели наступальні операції біля Липового, Зеленої Долини, Колодязів, Новомихайлівки та поблизу Торського. Росіяни минулої доби вперше застосували на цьому напрямку мотоциклетну техніку. Російські війська атакували Сили оборони на Сіверському напрямку поблизу Григорівки та Білогорівки, але не просунулися вперед. Операції велися також біля Часового Яру, Предтечного та Білої Гори, але ворог не мав там успіхів.

поблизу Григорівки та Білогорівки, але не просунулися вперед. Операції велися також біля Часового Яру, Предтечного та Білої Гори, але ворог не мав там успіхів. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Українські сили мають успіхи на заході Торецька. Окупанти дещо просунулися на північний захід та південний захід від міста. Росіяни також атакували біля Диліївки, Дачного, Петрівки, Старої Миколаївки, Новополтавки, Єлизаветівки, Романівки, Новооленівки, Водяного Другого та Малинівки, а також у напрямку Яблунівки, Попів Яру. Біля Зорі.

Карти бойових дій від воєнних аналітиків / Фото ISW

ЗСУ зупинили російські групи, що складалися з мотоциклів та легкових автомобілів. Наступальні операції Росії на Торецькому напрямку, ймовірно, тимчасово зменшаться, адже ворог планує накопичувати там сили.

На Покровському напрямку окупанти оточили Єлизаветівку та просунулися до центральної частини Мирного. Окупанти наступали в районі населених пунктів Промінь, Миролюбівка, Мирноград, біля Новоторецького, Лисівки, Сухого Яру, Звірового, Удачного і Котлиного.

окупанти оточили Єлизаветівку та просунулися до центральної частини Мирного. Окупанти наступали в районі населених пунктів Промінь, Миролюбівка, Мирноград, біля Новоторецького, Лисівки, Сухого Яру, Звірового, Удачного і Котлиного. Російські війська продовжували наступи на Новопавлівському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти вели атаки біля Новопавлівки, Новосергіївки, Новоолександрівки, Новомиколаївки та Муравки, біля Котлярівки, Троїцького і Запоріжжя.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти вели атаки біля Новопавлівки, Новосергіївки, Новоолександрівки, Новомиколаївки та Муравки, біля Котлярівки, Троїцького і Запоріжжя. 13 травня російські війська продовжили операції на Курахівському напрямку , але не мали там успіхів. Наступи окупантів фіксувалися поблизу Андріївки, Костянтинополя, Олексіївки, Розлива, Багатира, Орадного і Роздольного.

, але не мали там успіхів. Наступи окупантів фіксувалися поблизу Андріївки, Костянтинополя, Олексіївки, Розлива, Багатира, Орадного і Роздольного. Ворог нещодавно просунувся в напрямку Великої Новосілки . Також він наступав біля Скудного, Привільного, Вільного Поля, Комара, Веселого, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля і Новополя.

. Також він наступав біля Скудного, Привільного, Вільного Поля, Комара, Веселого, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля і Новополя. Російські війська продовжили наступ на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Противник рухався в бік Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Павлівки.

Підсумуємо, ISW вказав, що українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські – у Сумській області та біля Лимана, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.