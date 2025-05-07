ISW проанализировал боевые действия за сутки и показал на карте, как изменилась линия фронта

В отчете Института изучения войны от 7 мая говорится о ряде изменений на линии фронта в Украине. Аналитики изучили геолокационные кадры и сделали выводы о продвижениях врага.

За ними ISW обновил свои карты различных регионов, где продолжаются бои. 24 Канал покажет их и расскажет, на чем акцентировали в отчете.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 7 мая

6 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области, но не продвигались. Так же тщетно атаковали они на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска.

области, но не продвигались. Так же тщетно атаковали они на северо-восток от вблизи Волчанска. На Купянском направлении зафиксированы изменения по геолокационным видеозаписям, опубликованным 5 мая – там видно, что российские войска продвигались в полях к западу от Кисловки. Но эти изменения более давние, конца марта – начала апреля.

направлении зафиксированы изменения по геолокационным видеозаписям, опубликованным 5 мая – там видно, что российские войска продвигались в полях к западу от Кисловки. Но эти изменения более давние, конца марта – начала апреля. До Боровой и Лимана оккупанты не продвинулись, на Северском направлении тоже не достигли никаких подтвержденных успехов, как и в рвениях атаковать Часов Яр.

направлении тоже не достигли никаких подтвержденных успехов, как и в рвениях атаковать Часов Яр. Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они прошли вдоль улицы Береговая в восточном Новоспасском, это к западу от Торецка, и незначительно – к северу от Торецка.

Так изменилась линия фронта в Украине и России за 6 мая / Карты ISW

Обратите внимание Враг продвинулся на Харьковщине и Луганщине: обновление карты DeepState

На Покровском направлении изменений не зафиксировано. Но на Новопавловском направлении российские войска продвинулись – вдоль реки Соленая к югу от Новосергиевки, что к северо-востоку от Новопавловки.

направлении изменений не зафиксировано. Но на направлении российские войска продвинулись – вдоль реки Соленая к югу от Новосергиевки, что к северо-востоку от Новопавловки. На Кураховском направлении русские не продвигались, но имели успехи у Великой Новоселки . Они продвинулись в центральной части Вольного Поля и к северу от Новоселки во время серии масштабных атак мотоциклистов 3 и 4 мая.

. Они продвинулись в центральной части Вольного Поля и к северу от Новоселки во время серии масштабных атак мотоциклистов 3 и 4 мая. 5 и 6 мая российские войска провели наступательные операции к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого, но не продвинулись. Также они продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и на Херсонщине, но подтвержденного прогресса не достигли.

Подытоживая, ISW указал, что российские войска продвинулись под Купянском, Торецком, Новопавловкой и Великой Новоселкой.