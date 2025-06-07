Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Как изменилась ситуация на линии фронта

В Курской области украинские и российские войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденных продвижений нет.



украинские и российские войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденных продвижений нет. Российские войска недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июня, свидетельствуют о том, что россияне имели успех к югу от Демидовки (к северо-западу от Белгорода).



Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июня, свидетельствуют о том, что россияне имели успех к югу от Демидовки (к северо-западу от Белгорода). Оккупанты недавно также продвинулись в Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июня, показывают продвижение россиян к югу от Андреевки (к северу от Сум), предположительно, с последующим захватом населенного пункта. Дополнительные видео, обнародованные 6 июня, свидетельствуют о продвижении на юго-восток от Яблоновки (северо-восточная окраина Сум).



Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июня, показывают продвижение россиян к югу от Андреевки (к северу от Сум), предположительно, с последующим захватом населенного пункта. Дополнительные видео, обнародованные 6 июня, свидетельствуют о продвижении на юго-восток от Яблоновки (северо-восточная окраина Сум). В северной части Харьковской области наступательные действия россиян продолжались в районах Волчанска, Старицы и Волчанских Хуторов – в течение 5 и 6 июня, однако продвинуться им не удалось.



наступательные действия россиян продолжались в районах Волчанска, Старицы и Волчанских Хуторов – в течение 5 и 6 июня, однако продвинуться им не удалось. На Купянском направлении враг 6 июня продолжил штурмы, но подтвержденных изменений на линии фронта нет.



враг 6 июня продолжил штурмы, но подтвержденных изменений на линии фронта нет. В направлении Боровой оккупанты совершили ограниченные атаки, однако не продвинулись. По данным ISW, известно о штурмах к северо-востоку от Боровой возле Загрызово и на юго-восток в районах Грековки и Ольговки 5 и 6 июня.



оккупанты совершили ограниченные атаки, однако не продвинулись. По данным ISW, известно о штурмах к северо-востоку от Боровой возле Загрызово и на юго-восток в районах Грековки и Ольговки 5 и 6 июня. Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видео, опубликованные 4 июня, фиксируют продвижение в районе Серебрянского леса (к востоку от Лимана). Дополнительные материалы от 6 июня показывают движение россиян на юго-восток от Зеленой Долины (север от Лимана) и на северо-запад от Колодязов (северо-восток от Лимана).

Как изменилась линия фронта за 6 июня / Карты ISW

На Северском направлении 6 июня россияне осуществляли наступательные операции, однако безрезультатно.



6 июня россияне осуществляли наступательные операции, однако безрезультатно. В районе Часового Яра российские атаки также не имели успеха.



российские атаки также не имели успеха. На Торецком направлении наступательные действия россиян 6 июня не принесли изменений.



наступательные действия россиян 6 июня не принесли изменений. На Покровском направлении враг продолжил штурмы, но подтвержденных продвижений не зафиксировано.



враг продолжил штурмы, но подтвержденных продвижений не зафиксировано. На Новопавловском направлении 6 июня россияне также атаковали, однако линия фронта осталась без изменений.



6 июня россияне также атаковали, однако линия фронта осталась без изменений. На Кураховском направлении попытки врага продвинуться также были безрезультатными.



попытки врага продвинуться также были безрезультатными. Российские войска недавно продвинулись в районе Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 июня, подтверждают, что россияне захватили село Федоровка, расположенное к северо-западу от Великой Новоселки.

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