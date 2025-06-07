Як змінилася ситуація на лінії фронту / Колаж 24 Каналу

В Україні триває 1200 день повномасштабного російського вторгнення, вздовж усієї лінії фронту продовжуються атаки. На жаль, на частині напрямків ворогу вдалося просунутись.