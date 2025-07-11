Враг упорно сунет к Днепропетровщине и имеет успехи на Харьковщине: обзор фронта и карты ISW

Российская армия атаковала в Украине на всех направлениях 10 июля. В новом отчете Институт изучения войны рассказал, какие заметил перемены на линии фронта.

Опубликованы также обновленные карты боев. Их и основные выводы ISW передает 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 11 июля

Продолжались бои в Курской области 10 июля, на севере Сумской области, на севере Харьковской области, на Купянском направлении и на Лиманском. Подтвержденных изменений нигде не зафиксировано.

области, на севере Харьковской области, на Купянском направлении и на Лиманском. Подтвержденных изменений нигде не зафиксировано. В районе Боровой российские войска имели успехи. Геолокационные видеозаписи от 10 июля свидетельствуют, что они продвинулись на северо-восток от Боровской Андреевки, это на северо-восток от города.

российские войска имели успехи. Геолокационные видеозаписи от 10 июля свидетельствуют, что они продвинулись на северо-восток от Боровской Андреевки, это на северо-восток от города. На Северском направлении и в городе Часов Яр без изменений, а вот на Торецком направлении россияне продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 10 июля свидетельствуют, что они прошли вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск – Константиновка к северу от Яблоновки, это к северо-западу от Торецка.

Как изменилась линия фронта за 10 июля / Карты ISW

На Покровском направлении без изменений, но на Новопавловском оккупанты имели продвижение. Геолокационные видео от 10 июля показывают их к востоку от Воскресенки, что на юго-запад от Новопавловки.

оккупанты имели продвижение. Геолокационные видео от 10 июля показывают их к востоку от Воскресенки, что на юго-запад от Новопавловки. На направлении Великой Новоселки, Гуляйполя, на западе Запорожской области и на Херсонщине российские войска проводили ограниченные наступательные операции, но не достигли подтвержденного прогресса.

Подытоживая, ISW указал, что российские войска продвинулись в районах Боровой, Торецка и Новопавловки.

В предыдущем отчете Институт изучения войны писал, что украинские войска имели успехи вблизи Боровой и Торецка. В то же время войска оккупантов продвинулись вблизи Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.