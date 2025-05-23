23 мая, 05:19
Враг вгрызается в Волчанск и продвинулся на еще нескольких направлениях: обзор и карты ISW
Основні тези
- Институт изучения войны (ISW) сообщил об ограниченных успехах российских войск к северо-востоку от Волчанска и в районе Великой Новоселки, но без успехов на других направлениях.
- Украинские силы также имели определенные успехи, в частности продвинулись на северо-запад от Дружбы вблизи Торецка.
Линия фронта в Украине и России претерпела изменения в течение суток 22 мая. Институт изучения войны в своем новом отчете показал, где были продвижения российской армии.
А также рассказал о некоторых успехах Сил обороны Украины. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.
В предыдущем отчете "ДРГ" на Брянскую область, изменения возле Великой Новоселки: суточный анализ и обновленные карты ISW
Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 23 мая
- В Курской области продолжались ограниченные бои, о наземной активности в Белгородской области источники с обеих сторон не сообщали.
- Ограниченные наземные атаки россиян на севере Сумской области продолжались без успехов.
- На северо-восток от Харькова оккупанты продвинулись – геолокационные видеозаписи от 21 мая свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от Волчанска.
- На Купянском, Лиманском и направлении на Боровую продвижений не было. Так же на Северском направлении.
- ISW зафиксировал более старое продвижение Сил обороны в направлении на Часов Яр. Геолокационные кадры от 16 мая показывают бои на юго-востоке Белой Горы, что к югу от города, что свидетельствует об успехах украинцев в этом районе.
Как изменилась линия фронта за 22 мая / Карты ISW
- Украинские и российские войска продвинулись на Торецком направлении. Силы обороны – к северо-западу от Дружбы, что к востоку от Торецка. Оккупанты – на запад от Дилиевки, что к северу от города, и на юго-запад от Новоспасского.
- На Покровском и Новопавловском направлении бои продолжались без продвижений. Так же на Кураховском направлении.
- Российские войска продвинулись в районе Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи от 22 мая свидетельствуют, что они прошли к северу от Днепроэнергии, что к северо-западу от города, и к северо-западу от Новоселки.
- Наступательные операции на Запорожском направлении не были для россиян успешными. Так же к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого и в Херсонской области.
Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка, а российские – в районе Волчанска, Торецка и Великой Новоселки.