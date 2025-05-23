Враг вгрызается в Волчанск и продвинулся на еще нескольких направлениях: обзор и карты ISW

Линия фронта в Украине и России претерпела изменения в течение суток 22 мая. Институт изучения войны в своем новом отчете показал, где были продвижения российской армии.

А также рассказал о некоторых успехах Сил обороны Украины. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал. В предыдущем отчете "ДРГ" на Брянскую область, изменения возле Великой Новоселки: суточный анализ и обновленные карты ISW Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 23 мая В Курской области продолжались ограниченные бои, о наземной активности в Белгородской области источники с обеих сторон не сообщали.

области продолжались ограниченные бои, о наземной активности в Белгородской области источники с обеих сторон не сообщали. Ограниченные наземные атаки россиян на севере Сумской области продолжались без успехов.

области продолжались без успехов. На северо-восток от Харькова оккупанты продвинулись – геолокационные видеозаписи от 21 мая свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от Волчанска .

. На Купянском, Лиманском и направлении на Боровую продвижений не было. Так же на Северском направлении.

и направлении на Боровую продвижений не было. Так же на Северском направлении. ISW зафиксировал более старое продвижение Сил обороны в направлении на Часов Яр. Геолокационные кадры от 16 мая показывают бои на юго-востоке Белой Горы, что к югу от города, что свидетельствует об успехах украинцев в этом районе. Как изменилась линия фронта за 22 мая / Карты ISW Украинские и российские войска продвинулись на Торецком направлении. Силы обороны – к северо-западу от Дружбы, что к востоку от Торецка . Оккупанты – на запад от Дилиевки, что к северу от города, и на юго-запад от Новоспасского.

. Оккупанты – на запад от Дилиевки, что к северу от города, и на юго-запад от Новоспасского. На Покровском и Новопавловском направлении бои продолжались без продвижений. Так же на Кураховском направлении.

и Новопавловском направлении бои продолжались без продвижений. Так же на Кураховском направлении. Российские войска продвинулись в районе Великой Новоселки . Геолокационные видеозаписи от 22 мая свидетельствуют, что они прошли к северу от Днепроэнергии, что к северо-западу от города, и к северо-западу от Новоселки.

. Геолокационные видеозаписи от 22 мая свидетельствуют, что они прошли к северу от Днепроэнергии, что к северо-западу от города, и к северо-западу от Новоселки. Наступательные операции на Запорожском направлении не были для россиян успешными. Так же к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого и в Херсонской области. Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка, а российские – в районе Волчанска, Торецка и Великой Новоселки.