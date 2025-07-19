Враг снова активен на Сумщине и под Покровском: обзор боевых действий и карты ISW

Российские войска атаковали в течение суток 18 июля на нескольких направлениях в Украине. Институт изучения войны в новом отчете рассказал, какие произошли изменения на линии фронта.

По большей мере речь идет о Донбассе, но также и о Сумской области. Обновленные карты боев и основные выводы ISW передает 24 Канал.

Смотрите также В ISW объяснили, какие проблемы имеет экономика России и к чему приведут "вторичные тарифы" Трампа

Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 19 июля

Бои в Курской области продолжились 18 июля, изменений не зафиксировано. А вот на севере Сумской области было продвижение российских войск. Геолокационные видео свидетельствуют, что они прошли к западу от Варачина, это к северо-востоку от города Сумы.

было продвижение российских войск. Геолокационные видео свидетельствуют, что они прошли к западу от Варачина, это к северо-востоку от города Сумы. На севере Харьковской области россияне наступали, но подтвержденного прогресса не достигли . Так же было на направлении Великого Бурлука, Купянска, Боровой, Лимана, Северска и Часового Яра.

. Так же было на направлении Великого Бурлука, Купянска, Боровой, Лимана, Северска и Часового Яра. Наступательные операции оккупантов на Торецком направлении не имели успехов, но имели на Покровском. Геолокационные видеозаписи от 17 июля свидетельствуют, что они продвинулись в Лисовке, что на юго-восток от Покровска, и, вероятно, захватили этот населенный пункт.

Как изменилась линия фронта за 18 июля / Карты ISW

К теме Впервые за долгое время враг продвинулся на Сумщине, оккупировал село, – DeepState

Украинские войска продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи от 18 июля свидетельствуют, что они вернули себе Ялту, это к югу от Новопавловки. Другие видео от 18 июля показывают, что они прошли на юго-запад от Комара, это к югу от Новопавловки.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 18 июля свидетельствуют, что они вернули себе Ялту, это к югу от Новопавловки. Другие видео от 18 июля показывают, что они прошли на юго-запад от Комара, это к югу от Новопавловки. На направлении Великой Новоселки россияне не продвинулись вперед, так же и возле Гуляйполя и на западе Запорожской области. Также 18 июля российские войска продолжали ограниченные попытки форсировать Днепр на Херсонщине, но не имели успехов.

Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Новопавловки, а российские – на севере Сумской области и вблизи Покровска.

В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что украинские войска продвинулись вблизи Покровска. Российские же войска имели успехи вблизи Боровой.