Оккупанты имеют продвижение на нескольких направлениях: обзор фронта и карты ISW

Продолжаются боевые действия на фронтах как Украины, так и России. Произошли определенные изменения на поле боя, которые зафиксировал в новом отчете Институт изучения войны.

Актуальную информацию от американских аналитиков ISW о ситуации на фронтах, а также новые актуальные карты по состоянию на 11 января приводит 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах от 11 января

У Курской области российские войска имели определенные успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 января, свидетельствуют, что оккупанты незначительно продвинулись вблизи Суджи – в пределах Махновки, в Русском Поричном и Косице.

российские войска имели определенные успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 января, свидетельствуют, что оккупанты незначительно продвинулись вблизи Суджи – в пределах Махновки, в Русском Поричном и Косице. У Харьковской области российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Харькова, вблизи Старицы и Волчанска, однако не имели никакого подтвержденного продвижения. 10 января россияне заявляли, что незначительно продвинулись вблизи Волчанска, но аналитики не нашли этому подтверждения.

российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Харькова, вблизи Старицы и Волчанска, однако не имели никакого подтвержденного продвижения. 10 января россияне заявляли, что незначительно продвинулись вблизи Волчанска, но аналитики не нашли этому подтверждения. На Купянском направлении оккупанты немного продвинулись на северо-запад от Орлянки. Они также продолжали наступление вблизи Купянска – возле Западного, Петропавловки и Кучеровки. Кроме того, россияне и дальше пробовали наступать в направлении Боровой. Однако аналитики не подтверждают наступлений. На Лиманском направлении у врага также не было подтвержденных продвижений.

Боевые действия на фронтах в Украине и России по состоянию на 11 января / Карты ISW

Российские войска 9 и 10 января осуществили наземные атаки вблизи Белогоровки, что к северо-востоку от Северска, но не продвинулись. Однако продвижение врага зафиксировали в направлении Часового Яра – к востоку от Ступочек. Россияне заявляли, что якобы имеют успехи неподалеку третьего и четвертого цехов Часовоярского огнеупорного комбината. В ISW не нашли доказательств этому.

– к востоку от Ступочек. Россияне заявляли, что якобы имеют успехи неподалеку третьего и четвертого цехов Часовоярского огнеупорного комбината. В ISW не нашли доказательств этому. Также россияне недавно продвинулись на Торецком направлении . В частности, имеют успехи на нескольких улицах самого Торецка. Вблизи Покровска оккупанты тоже имели продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северо-восток и в западном Соленом.

. В частности, имеют успехи на нескольких улицах самого Торецка. Вблизи оккупанты тоже имели продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северо-восток и в западном Соленом. Россияне продвинулись на северо-запад от Курахово на фоне наступательных операций. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, показывают, что российские войска имели успехи к северо-востоку от Славянки. Враг продолжал 10 января наступательные действия на направлении Великой Новоселки , но подтвержденных продвижений нет.

на фоне наступательных операций. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, показывают, что российские войска имели успехи к северо-востоку от Славянки. Враг продолжал 10 января наступательные действия на направлении , но подтвержденных продвижений нет. Оккупанты и украинские защитники продолжали ограниченные позиционные бои в западной Запорожской области 9 и 10 января, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Подытоживая сводки Института изучения войны, можем сделать вывод, что у врага есть определенные успехи на Курщине, на Купянском и Торецком направлениях, а также вблизи Часового Яра и Курахово.