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      Чем правительство занималось в 2018 году: Гройсман озвучил главные экономические итоги

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      Главные экономические итоги и прогнозы от правительства
      Главные экономические итоги и прогнозы от правительства / 24 канал

      Во время заседания Кабинета министров 13 февраля презентовали отчет работы правительства за год – премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил "громкие" цифры и проанализировал главные экономические показатели.

      Этот год правительство начало со сбалансированным, вовремя принятым бюджетом и максимальным за последние 5 лет объемом золотовалютных резервов, заявил премьер.

      Гройсман назвал первый приоритет работы правительства – экономический рост, отметив, что ВВП вырос не менее чем на 3,2%. Премьер отметил, что это оперативные данные расчета министерства экономики Украины.

      При этом инфляция замедлилась до 9,8%, а рост капитальных инвестиций составил почти 20%.

      Это оптимистичный показатель, который предусматривает стабильность национальной валюты и цен в следующем году,
      – добавил Гройсман.

      Кроме того, по его словам, в 2018 году отремонтировали и реконструировали 957 промышленных и производственных объектов.

      За 2018 год Украина получила более 53 миллиардов выручки от экспорта товаров, при этом доля ЕС в общем объеме внешней торговли составляет 43%. Кроме того, Украина расширила режим свободной торговли с Канадой, Израилем и другими странами.

      Отчет Правительства

      "Министерство экономического развития и ряд институтов поддерживают украинских производителей и работают над тем, чтобы открывать новые рынки", – объяснил премьер.

      Вспомнил премьер и о Государственной фискальной службе – говорит, что благодаря реформе таможенные платежи увеличились на 53,2 миллиарда гривен.

      Более 3 лет Украина не импортирует российский газ.

      В Украине есть достаточно резервов для того, чтобы полностью обеспечить себя газом,
      – отметил Гройсман.

      В Кабмине также добавляют, что импорт газа в Украину постоянную сокращается. При этом благодаря технологии эффективного потребления за год уменьшили потребление газа с более 14 миллиардов кубических метров до 10,6 миллиарда. Кроме того, начал работу фонд энергоэффективности, объем финансирования которого составляет 1,5 миллиарда гривен из государственного бюджета и около 100 миллионов евро от Евросоюза.

      Отчет Правительства

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      За 2018 год отремонтировали 3800 километров автодорог, в частности – в составе международных транспортных коридоров. Гройсман отмечает, что это самый большой показатель за последние 14 лет. Что касается транспортной инфраструктуры – в 2018 году железная дорога ввела в эксплуатацию 3,5 тысячи новых грузовых вагонов. Пассажиропоток аэропортов возрос до 20 миллионов пассажиров.

      В этом году Украина собрала рекордный урожай – 70 миллионов тонн, отсюда почти – 40% валютной выручки страны.

      "Программа обновления сельхозпредприятий техники продолжается", – добавил глава правительства.

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      Доходы от аренды госимущества увеличились на 37%, платежи госкомпаний в бюджет выросли в 1,6 раза. Говорили и о децентрализации – 68% населения Украины живет в объедененных территориальных общинах. За год государство вложило в развитие регионов более 37 миллиардов гривен.

      Сферы инвестирования – дороги, социально-экономическое развитие территорий, проекты Фонда регионального развития, местная медицина, инфраструктура общин, АПК и Новая украинская школа,
      – отметил Гройсман.

      Также премьер утверждает, что минимальная зарплата выросла втрое: с 1378 до 4173 гривен. При этом средняя зарплата в 2018 году выросла в 1,9 раза запрлата с 4686 гривен до 8865 гривен. При этом средний размер пенсии вырос в 1,5 раза.

      Отчет Правительства

      Отчет Правительства

      С 1 сентября 2018 года работает программа "Пакет Малыша" – и уже более 100 тысяч семей получили помощь. Кроме того, приобрели или побудовали 70 помещений для детских домов семейного типа и 829 квартир для обеспечения жильем детей-сирот.

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      Медицинская реформа – декларации с врачами подписали более 25 миллионов украинцев. При этом Гройсман отметил, что с начала программы количество наименований "доступных лекарств" выросла в 1,7 раза, полностью бесплатных – в 2,6 раз.

      Обсудили во время отчета и успехи "Новой Украинской школы" – заявляют, что около 448,6 тысяч первоклассников учатся по новым стандартам. Гройсман добавил, что для 1368 школ закупили почти 20,6 тысячи компьютеров и мультимедийного оборудования.

      Миллиард гривен направили на развитие украинского кино: завершилась работа над 49 фильмами, из них 22 в прокате, еще 65 договоров подписали на производство новых лент.

      Полезно "потеряли" в 2018 году и должники алиментов благодаря Единому реестру – из них взыскали уже 4,6 миллиардов гривен в пользу 555 тысяч детей. Теперь должников ждут новые законодательные ограничения, в частности – право выезда за границу, вождение, пользования оружием и охоты. 

      Отчет правительства

      Гройсман подчеркивает – курс Украины на членство в НАТО закреплено в Конституции. По словам министра, около 60% подразделений Генштаба ВСУ реорганизовали, на 20% увеличили интенсивность боевой подготовки Вооруженных сил Украины. На оборонный комплекс выделили 3 миллиарда гривен.

      Отчет правительства

      "Реализовала проекты "Ольха", "Нептун", "БТР-3", "БТР-4". Армия получила 8 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники", – отметил премьер.

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      Вспомнил он и о созданном Министерстве по делам ветеранов. Гройсман сообщил, что военные ВСУ, ГСЧС и Нацгвардии получили около 3,2 тысячи квартир. Освобожденным из плена украинцам, семьям политических заключенных, и захваченным украинским морякам выплатили 17,2 миллиона гривен.

      Отчет правительства

      Кабинет министров Украины утвердил отчет о результатах своей работы в 2018 году и направит его в Верховную Раду. Согласно регламенту ВР, Кабмин подает в парламент отчет о своей деятельности в 45-дневный срок после завершения календарного года.

      После заслушивания отчета депутаты его обсуждают и принимают решение. Если работу правительства признают неудовлетворительной, Верховная Рада может принять резолюцию о недоверии Кабмину.

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      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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