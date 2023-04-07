В МИДе ответили президенту Бразилии, который предлагает отдать Крым

Украина не торгует своими территориями и не видит никакой причины уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Поэтому предложения отдать Крым, чтобы закончить войну – недопустимы.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Канала объяснил недопустимость заявления президента Бразилии о прекращении войны в обмен на Крым.

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Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли,

– подчеркнул Николенко.

О чем говорилось в заявлении президента Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине отказаться от Крыма в пользу России, чтобы прекратить войну.

Мол, мир нуждается в покое. Поэтому "должны найти решение".

Также он цинично добавил, что Владимир Зеленский "не может хотеть всего".

. Перед скандальным заявлением Луиса Инасиу Лула да Силва СМИ сообщали, что главарь боевиков квазиреспублики Пушилин приобрел в Бразилии, в частности, в Гаропаба-ду-Сули, земельный участок площадью 500 квадратных метров.