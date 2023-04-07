В МИДе ответили президенту Бразилии, который предлагает отдать Крым
7 апреля 2023, 13:25Читати новину українською
Украина не торгует своими территориями и не видит никакой причины уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Поэтому предложения отдать Крым, чтобы закончить войну – недопустимы.
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Канала объяснил недопустимость заявления президента Бразилии о прекращении войны в обмен на Крым.
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Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли,
– подчеркнул Николенко.
О чем говорилось в заявлении президента Бразилии
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине отказаться от Крыма в пользу России, чтобы прекратить войну.
- Мол, мир нуждается в покое. Поэтому "должны найти решение".
- Также он цинично добавил, что Владимир Зеленский "не может хотеть всего".