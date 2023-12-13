Отдать территории – это абсолютное безумие, – Зеленский о территориальных уступках России
На совместной пресс-конференции с Джозефом Байденом у Владимира Зеленского поинтересовались, готова ли Украина отдать часть своих территорий России. Президент четко объяснил свою позицию по идее с территориальными уступками стране-агрессорке.
Владимир Зеленский назвал эту идею абсолютным безумием. Президент подчеркнул, что это было бы точно не по-христиански.
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Что происходит на оккупированных территориях
Зеленский напомнил журналистам, что на временно оккупированных территориях Украины живут наши люди.
Там живут семьи, там – дети. И все это часть украинского общества. Но мы говорим о живых людях. Над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем,
– подчеркнул президент Украины.
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Зеленский обратился ко всем, кто выступает за территориальные уступки России.
Я не знаю, кто об этом говорит. У меня к ним один вопрос: готовы ли они отдать своих детей в руки террористов? Думаю, что нет,
– сказал украинский лидер.
Глава государства отметил, что вопрос заключается не только в земле, а в живых людях, их детях, историях и судьбах.
Зеленский неоднократно высказывался по поводу территориальных уступок
- Президенту Украины во время публичных выступлений нередко приходится слушать от представителей СМИ вопросы об обмене временно оккупированных территорий на прекращение российской агрессии. Зеленский на них всегда дает однозначные ответы.
- Так, осенью глава государства заявлял, что он не может отдать России украинские земли. Президент объяснял это тем, что такой шаг стал бы предательством семей наших погибших защитников.
- Кроме этого, Зеленский высказывался по поводу похожей идеи с отказом от временно захваченных Россией территорий в обмен на членство Украины в НАТО. После того, как руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен высказал предположение, что наша страна сможет пойти на такой шаг, глава государства пошутил, что Украина готова разве что обменять на членство в НАТО российский Белгород.