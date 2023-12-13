Отдать территории – это абсолютное безумие, – Зеленский о территориальных уступках России

На совместной пресс-конференции с Джозефом Байденом у Владимира Зеленского поинтересовались, готова ли Украина отдать часть своих территорий России. Президент четко объяснил свою позицию по идее с территориальными уступками стране-агрессорке.

Владимир Зеленский назвал эту идею абсолютным безумием. Президент подчеркнул, что это было бы точно не по-христиански.

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Что происходит на оккупированных территориях

Зеленский напомнил журналистам, что на временно оккупированных территориях Украины живут наши люди.

Там живут семьи, там – дети. И все это часть украинского общества. Но мы говорим о живых людях. Над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем,

– подчеркнул президент Украины.

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Зеленский обратился ко всем, кто выступает за территориальные уступки России.

Я не знаю, кто об этом говорит. У меня к ним один вопрос: готовы ли они отдать своих детей в руки террористов? Думаю, что нет,

– сказал украинский лидер.

Глава государства отметил, что вопрос заключается не только в земле, а в живых людях, их детях, историях и судьбах.

Зеленский неоднократно высказывался по поводу территориальных уступок