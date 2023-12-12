В эфире телеканала CNN сенатор из штата Огайо заявил 11 декабря, что Украине, вероятно, придется уступить некоторые территории России. Он пытался объяснить свою позицию, пишет 24 Канал.
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Что заявил сенатор относительно Украины
Американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что он против предоставления Украине дополнительной помощи. Он ведь сказал, что не верит в то, что Киев когда-нибудь сможет побороть Россию.
Политик спросил, почему отправка миллиардной помощи Украине поможет ей на этом этапе войны против России, учитывая, что предыдущая помощь, дескать, не помогла завершить войну.
В интересах США принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, и мы должны завершить эту войну. Но когда я думаю о великой человеческой трагедии здесь, сотни тысяч невинных были убиты в этом конфликте. То, что в наших и в их интересах – это остановить убийства,
– сказал сенатор.
Он также добавил, что все знают – война будет всегда заканчиваться переговорами.
"Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, на самом деле никто в это не верил", – заявил Джей Ди Вэнс.
В США озвучивали свою позицию по поводу переговоров с Россией
- Осенью 2023 года СМИ начали писать, что якобы США и ЕС пытаются склонить Украину к переговорам с Россией.
- Тогда Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто и зачем распространяет эти слухи. По словам президента, никто не давит на Украину, "чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали".
- Впоследствии в США заявили, что Киев сам должен принимать решение о переговорах с Россией, а какие-либо вопросы мирных переговоров не могут обсуждаться без Украины. Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель сказал, что им ничего не известно о попытках убедить Украину сесть за один стол с Россией.