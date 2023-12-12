В ефірі телеканалу CNN сенатор зі штату Огайо заявив 11 грудня, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися деякими територіями Росії. Він намагався пояснити свою позицію, пише 24 Канал.

Дивіться також Момент X для дипломатії: чому цей тиждень може стати визначальним для України в 2024 році

Що заявив сенатор щодо України

Американський сенатор Джей Ді Венс заявив, що він проти надання Україні додаткової допомоги. Адже він запевнив, що не вірить в те, що Київ коли-небудь зможе побороти Росію.

Політик запитав, чому відправлення мільярдної допомоги Україні допоможе їй на цьому етапі війни проти Росії, враховуючи, що попередня допомога, мовляв, не допомогла завершити війну.

В інтересах США прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, і ми повинні завершити цю війну. Але коли я думаю про велику людську трагедію тут, сотні тисяч невинних були вбиті в цьому конфлікті. Те, що в наших і в їхніх інтересах, – це зупинити вбивства,

– сказав сенатор.

Він також додав, що всі знають – війна завжди закінчуватиметься переговорами.

"Ідея про те, що Україна збирається відкинути Росію назад до кордону 1991 року, була абсурдною, насправді ніхто в це не вірив", – заявив Джей Ді Венс.

У США озвучували свою позицію щодо перемовин з Росією