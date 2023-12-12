В ефірі телеканалу CNN сенатор зі штату Огайо заявив 11 грудня, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися деякими територіями Росії. Він намагався пояснити свою позицію, пише 24 Канал.
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Що заявив сенатор щодо України
Американський сенатор Джей Ді Венс заявив, що він проти надання Україні додаткової допомоги. Адже він запевнив, що не вірить в те, що Київ коли-небудь зможе побороти Росію.
Політик запитав, чому відправлення мільярдної допомоги Україні допоможе їй на цьому етапі війни проти Росії, враховуючи, що попередня допомога, мовляв, не допомогла завершити війну.
В інтересах США прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, і ми повинні завершити цю війну. Але коли я думаю про велику людську трагедію тут, сотні тисяч невинних були вбиті в цьому конфлікті. Те, що в наших і в їхніх інтересах, – це зупинити вбивства,
– сказав сенатор.
Він також додав, що всі знають – війна завжди закінчуватиметься переговорами.
"Ідея про те, що Україна збирається відкинути Росію назад до кордону 1991 року, була абсурдною, насправді ніхто в це не вірив", – заявив Джей Ді Венс.
У США озвучували свою позицію щодо перемовин з Росією
- Восени 2023 року ЗМІ почали писати, що нібито США та ЄС намагаються схилити Україну до перемовин з Росією.
- Тоді Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто та навіщо поширює ці чутки. За словами президента, ніхто не тисне на Україну, "щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли й щось їй віддавали".
- Згодом у США заявили, що Київ сам має ухвалювати рішення щодо перемовин з Росією, а будь-які питання мирних переговорів не можуть обговорюватися без України. Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель сказав, що їм нічого не відомо про спроби переконати Україну сісти за один стіл з Росією.