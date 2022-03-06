Отдельные населённые пункты без света и связи, но Черниговщина героически стоит

Черниговская ОГА сообщила, что, несмотря ни на что, область героически стоит. Некоторые населённые пункты остались без света и газа.

Новгород-Северщина не испытывает проблем с электричеством. Интернет и мобильная связь – работают. Сфера ЖКХ работает в обычном режиме. Также удалось наладить снабжение хлебом. В настоящее время используются запасы продуктов и лекарств.

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У Корюковщины минимальный запас медикаментов. Хлеб производят на месте. ЖКХ работает в штатном режиме.

В Нежинском районе там, где проходили российские оккупанты, разрушена инфраструктура и нет связи.

В 6 населенных пунктах нет света, еще в нескольких общинах отсутствует газ. В настоящее время сформирована потребность в продовольствии и медсредствах,

– говорится в сообщении.

В Прилуцком районе ЖКХ работает в штатном режиме. Продуктов и медикаментов пока достаточно.

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