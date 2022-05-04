Об этом рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Он уверяет, что вопрос выезда мужчин за границу сложный.

Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу хотя бы на короткие сроки. Ведь волонтеры так уезжают, с обязательством вернуться. Категорий мужчин, которые в этом нуждаются, много,

– говорит Арестович.

Советник главы ОП заверил, что для этого нужны изменения в законодательство, и это будет коллективное решение Верховной Рады, на это нужно время.

"Такие решения принимать нелегко во время войны. Любая ошибка может обернуться упреками от общества, типа: "Ага, если бы не это, то это было бы того..." Это сложно и морально, и организационно, и законодательно", – добавил он.

По словам Арестовича, дискуссия ежедневно становится более напряженной, потому что экономику тоже нужно запускать, она должна работать.

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К слову, ранее глава ВР Руслан Стефанчук рассказал, что в Верховной Раде обсуждают инициативы для ослабления ограничений по выезду мужчин за границу. Изменения рассматривают, но будут учитывать, чтобы украинцы этим не злоупотребляли.

Как мужчины пытаются уехать из Украины

Отметим, что на протяжении российско-украинской войны пограничники разоблачают немало лиц, пытающихся незаконно пересечь границу. Есть и нелегально переправляющие военнообязанных. Существуют следующие случаи:

Недавно подобного "патриота" разоблачили в Закарпатье. 32-летний мужчина переехал в Закарпатье из Мариуполя. Для пересечения границы он лепил наклейки "капеллан" и "гумпомощь", чтобы перевезти мужчин.

На Закарпатье разведка СБУ совместно с пограничниками разоблачила группу лиц, незаконно переправлявших уклоняющихся от призыва через государственную границу. Для этого нарушители использовали тепловизор.

В Одесской области пограничники, полицейские и территориальная оборона задержали 26-летнего мужчину в женской одежде, который хотел пересечь границу. Он планировал попасть в Молдову.

В Черновицкой области, на пункте пропуска "Порубное", мужчина также надел женские наряды, парик и даже сделал макияж. Он был с ребенком и пытался пересечь границу. Охранникам границы уклоняющийся показал паспорт жены.

Интересное видео – мужчина пытался пересечь границу в "беби-боксе"