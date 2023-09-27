Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Роман Шукало) собирался в роскошные места отдыха в ЕС. Об этом говорится в материалах, которые 24 Канал получил от команды KibОrg.

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Владыка любит жить на широкую ногу

В 2012 году Иларион кичился часами Franck Muller за 150 000 евро. С ними он приходил на светские тусовки. В 2013 году церковник уже катался на Cadillac Escalade. Этот автомобиль стоит более 100 000 долларов. На ней Иларион, например, приехал на открытие детской новогодней елки.



Донецкий митрополит и его очень дорогой Cadillac / Фото "Новости Донбасса"

После первой российской агрессии жители временно оккупированных территорий стали регулярно видеть Илариона на элитных машинах в сопровождении охраны. Еще он любит есть в очень дорогих ресторанах.

Как Илларион собирался в ЕС

После полномасштабного вторжения России в Украину митрополит УПЦ МП захотел отдохнуть в Европе. Воплотил ли он замысел в жизнь, пока неизвестно.

Однако в августе 2023 года Иларион обсуждал поездку в ЕС с секретарем епархии архидиаконом Андреем Чичикалом, которого верующие требовали отстранить от служения из-за его развратного поведения.

Обратите внимание! Шукало и Чичикало общались на украинском. Иларион скрывался за никнеймом Ivan Ivanovich.



Иларион обсуждает отдых в Европе с подчиненным / Скриншот переписки

Сначала Чичикало показывал Илариону фотографии номеров в Карловых Варах и обсуждал с ним возможные даты бронирования в Grandhotel Pupp. Отдых в этом месте должен был обойтись митрополиту УПЦ МП минимум в 122 846 гривен.

А после этого пророссийские попы обсуждали возможность отдыха в Польше. А именно в реабилитационном и развлекательном комплексе отца Себастьяна Кнайпа в Камень-Шленском. Он расположен недалеко от Катовице.

Судя по переписке, Иларион не боится ехать в страны-члены ЕС в обход контролируемых территорий Украины. По-видимому, он сохранил украинские документы.



Иларион и Чичикало выбирают место для отдыха в ЕС / Скриншот переписки

Пророссийский митрополит обсуждал деньги