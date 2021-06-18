Страшная вонь и куча водорослей: отдыхающие жалуются на отдых в Скадовске

На популярном курорте в Скадовске Херсонской области пляжи заполонили водоросли, от которых исходит сильный неприятный запах. Люди жалуются на отдых.

Водоросли лежат просто под солнцем, что вызывает неприятный запах. Посетители жалуются, что на пляже просто невозможно отдыхать.

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Люди показали фотографии, на которых видны огромные кучи морских растений на пляже.



Водоросли на пляже / Фото Kherson.net.ua

Что известно о курорте в Скадовске

Скадовск пользуется большой популярностью у украинцев. Там отдыхает очень много семей с детьми. Поэтому люди надеются, что вскоре мусор уберут.

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